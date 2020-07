Czasem niewielkie zmiany skutkują rewolucją w pracy firm. Wskazujemy kilka

Kryzys udowodnił, że rozwój wykorzystania technologii cyfrowych dotychczas ograniczały głównie bariery natury psychologicznej, a nie technologicznej. Rewolucyjna może się okazać zmiana, postrzegana jako trywialna – digitalizacja tworzenia, obiegu, a przede wszystkim autoryzowania dokumentów. Wpłynie ona bowiem na sposób działanie dużych organizacji – uważa Mariusz Zabielski, prezes Siemens Digital Industries Software.

Pierwszym, najbardziej podstawowym elementem pozostaje wykorzystanie potencjału narzędzi umożliwiających pracę zdalną. Wcześniej trudno było sobie wyobrażać sytuację na taką skalę, w której pewne części zakładów są zamknięte, a firmy dalej pracują, ponieważ ich pracownicy mogą płynnie realizować zadania w trybie home office - wskutek elektronicznego obiegu dokumentów i technologii autoryzacji informacji.Czytaj także: Siemens: digitalizacja przedsiębiorstw staje się koniecznością W przypadku firm produkcyjnych, nie ma przeszkód, by - dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu - zdalnie projektować produkt czy przeprowadzać cyfrowe symulacje i analizy. Oprogramowanie, co bardzo ważne, pozwala również minimalizować ryzyko - poprzez zdalny dostęp do urządzeń i linii produkcyjnych można monitorować ich sposób działania, a w przypadku, gdy praca zdalna nie jest możliwa, pozwala też w taki sposób zaprojektować stanowisko pracy, by został zachowany bezpieczny dystans. W sytuacji problemów z zaopatrzeniem dzięki technologiom informatycznym jesteśmy w stanie wyszukać nowych dostawców, co niejednokrotnie ma decydujące znaczenie dla kontynuacji produkcji.- Wszystko zależy od specyfiki branży i producenta. Większość uznanych systemów informatycznych jest elastyczna. Warto otwartość systemu uczynić jednym z kryteriów wyboru rozwiązań digitalizacyjnych, gdyż umożliwi to integrację istniejącego zaplecza informatycznego z nowymi rozwiązaniami, dostosowanymi do aktualnych potrzeb. Podobnie jest ze skalowalnością – na to również należy zwrócić uwagę: czy system można swobodnie rozbudowywać wraz z rozwojem firmy?Przedsiębiorstwa decydują się czasami na pisanie własnych aplikacji, co na początku wydaje się korzystniejsze kosztowo. Łatwo jednak wówczas wpaść w pułapkę silosowości informacji, a dopiero połączenie różnych działów firmy i płynny przepływ informacji między nimi tworzy prawdziwą wartość dodaną.Mało firm decyduje się na całkowitą wymianę stosowanych do tej pory rozwiązań. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw, które projektują oraz produkują własne produkty i muszą zachować ciągłość ich działania, serwisowania. Czas życia niektórych produktów wynosi kilka czy kilkanaście lat, ale dla niektórych to nawet kilkadziesiąt lat. Narzędzia informatyczne, którymi te firmy się posługują udoskonalają pewne elementy, ale podstawa jest taka sama. Stosują zatem rozszerzanie i łączenie z istniejącymi systemami, a nie wymianę.Czytaj także: Digitalizacja w przemyśle. To się opłaca Elementy, o których Pan wspomniał – bezdotykowe interfejsy, wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja - to rozwiązania adaptowane w pewnych obszarach działalności firmy i łączone z podstawowymi systemami. Budowa od podstaw nowej architektury informatycznej, najczęściej z zastosowaniem najnowszych technologii, zdarza się bardzo często, gdy realizowana jest nowa inwestycja w fabrykę (czyli inwestycja z gatunku greenfield).- Podam trywialny może przykład, ale dotyczący większości firm, nie tylko produkcyjnych - obieg dokumentów. Wbrew pozorom wiele firm nadal utrzymywało papierowy obieg dokumentów. W tej chwili masowym trendem jest taka zmiana procesów, aby móc blisko 100 proc. informacji przetwarzać i autoryzować elektronicznie. To bardzo duży mentalny skok.Co do innych aspektów: widzimy dziś bardzo duże zainteresowanie wszelkiego rodzaju systemami, które powodują, że pracownik zdalnie może śledzić, sterować, monitorować pracę maszyn czy linii przemysłowych. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania do predictive maintenance, które pozwalają ocenić stan techniczny maszyn i urządzeń, i z wyprzedzeniem wprowadzić działania serwisowe czy konserwacyjne.Integracja danych ze sprzętów fizycznych i systemów przedsiębiorstwa na platformie IIoT (przemysłowego internetu rzeczy) daje nieosiągalny dawniej poziom kontroli nad środowiskami produkcyjnymi.- Kryzys udowodnił, że dotychczasowy rozwój wykorzystania technologii cyfrowych był ograniczany bardziej przez bariery natury psychologicznej, a nie technologicznej. Okazało się, że zdalnie możemy nie tylko omawiać, ale prowadzić wspólnie projekty i nawet projektować współbieżnie.Moim zdaniem, trwałym elementem, który pozostanie po epidemii stanie się większa powszechność home office. Sądzę, że będzie ona dotyczyła nie tylko skali zjawiska, ale również liczby zawodów, które będą mogły być wykonywane zdalnie.To doświadczenie pokazało, że firmy muszą być przygotowane na różne scenariusze – niewykluczone, że w przyszłości będziemy musieli się mierzyć z podobną sytuacją. Wydaje mi się, że - planując swoją działalność operacyjną - firmy wezmą to pod uwagę (zarówno jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, jak i infrastrukturę informatyczną) - tak, by zachować ciągłość produkcji.Elementem, który się z tym wiąże, może być wprowadzenie większej przejrzystości informacji udostępnianych na zewnątrz, innym firmom, ale z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa dostępu. Wiele przedsiębiorstw zauważyło, że gdyby miało wcześniej dostęp do wiadomości dotyczących działań dostawców, mogłoby szybciej i bardziej elastycznie reagować na zagrożenia - np. wprowadzać zmiany w łańcuchach dostaw, unikając przerw w produkcji.