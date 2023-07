Czechy: autobiografię zmarłego Karela Gotta czyta słuchaczom radia głos artysty stworzony przez sztuczną inteligencję

Czeskie radio publiczne nadaje codziennie w odcinkach autobiografię piosenkarza Karela Gotta, której fragmenty czyta wygenerowany przez sztuczną inteligencję głos artysty. Gott ukończył swoje wspomnienia "Moja droga do szczęścia" kilka tygodni przed śmiercią w 2019 r. Książka od razu stała się bestsellerem.

Krytycy podobny los przewidują dla zapowiedzianego na jesień audiobooka z autobiografią Gotta z jego "cyfrowym głosem". Na płycie CD ma znaleźć się 73 prawie półgodzinnych odcinków. Obok wygenerowanego głosu tekst, w którym Gott opowiada o swoich córkach, rodzicach, przyjaciołach i hobby, jakim dla niego było malarstwo, a także o chorobie, czyta aktor Igor Baresz.

Jedną z inicjatorek "ożywienia" głosu Gotta jest Ivana, wdowa po artyście. "Wierzę, że Karel wsparłby ten projekt, on zawsze lubił zaskakiwać ludzi" - powiedziała na antenie radia i przypomniała, że Karel Gott sam uczestniczył kiedyś w konkursie na najlepszą swoją imitację. Córka Gotta z pierwszego małżeństwa Dominika z projektu jest niezadowolona. "Dlaczego próbuje (Ivana) ożywić jego głos? Dlaczego na to pozwala? Ludzie piszą do mnie na Facebooku, że też im się to nie podoba, że powinni pozwolić tacie odpoczywać" - powiedziała wysokonakładowemu dziennikowi Blesk.

Projekt czeskiego radia "Gott na zawsze" został zrealizowany dzięki Wydziałowi Cybernetyki Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie oraz firmy SpeechTech. Eksperci wykorzystali około dwudziestu godzin oryginalnych nagrań Gotta. Artysta przez kilka dekad wywierał wpływ na pokolenia słuchaczy. Zmarł 1 października 2019 r. w wieku 80 lat.

Z Pragi Piotr Górecki