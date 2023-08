Czołowy producent gier najgorsze ma już za sobą. Fundusze się poddały

Dokładnie 31 lipca 2023 roku z rejestru krótkiej sprzedaży Komisji Nadzoru Finansowego zniknął ostatni fundusz grający na spadki wartości akcji notowanego na warszawskiej giełdzie CD Projektu.

Dnia 31 lipca 2023 roku z rejestru krótkiej sprzedaży KNF zniknął ostatni fundusz grający na spadki wartości akcji CD Projektu - Mirabella Financial Services LLP.

Tym samym po raz pierwszy od prawie 3 lat amerykańskie fundusz zupełnie odpuściły grę na spadki wartości akcji największego polskiego producenta gier.

To dobra wiadomość dla spółki oraz jej akcjonariuszy, którzy z niecierpliwością czekają na wrześniowa premierę dodatku "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

Jedna akcja CD Projektu na poniedziałkowym (7 sierpnia) zamknięciu sesji wyceniana jest na około 162 zł. Patrząc w ujęciu historycznym, ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy to dużo, czy mało. Jeszcze w 2016 roku cena akcji producenta wiedźmińskiej sagi wynosiła około 20 zł, by w grudniu 2020 roku - tuż przed premierą "Cyberpunka 2077" - osiągnąć historyczne maksimum w wysokości ponad 440 zł za walor. Wówczas warszawski producent gier był wyceniany na ponad 40 mld zł, więcej niż największe komercyjne banki. Przy bieżącej cenie akcji kapitalizacja CD Projektu to 16,2 mld zł, co na tle konkurentów z branży wciąż jest wartością imponującą.

CD Projekt wciąż jest wart więcej niż francuski Ubisoft

Biorąc pod uwagę wyceny giełdowe, CD Projektu nie ma sensu zestawiać w jednym szeregu z pozostałymi spółkami gamingowymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Drugi największy producent gier - pod względem kapitalizacji - Grupa PlayWay wyceniany jest na 2,8 md zł, a uzupełniający podium Huuuge wart jest niespełna 2,1 mld zł.

A sam CD Projekt wciąż jest największym - pod względem wartości giełdowej - producentem gier na starym kontynencie. Francuski gigant i jednocześnie największy konkurent - francuski Ubisoft - producent takich gier jak "Assassin’s Creed" czy "Far Cry" jest obecnie wyceniany na niespełna 3,6 mld euro, czyli około 15,9 mld zł. Kapitalizacja CD Projektu przy cenie akcji na poziomie 162 zł wynosi natomiast 16,2 mld zł.

Premiera "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" już we wrześniu

Kapitalizacja spółki może niebawem urosnąć, w oczekiwaniu na premierę dodatku "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", która została wyznaczona na 26 września 2023 roku. Do tego czasu będziemy mieli jeszcze 36 sesji giełdowych. Biorąc pod uwagę oczekiwania, mozolną odbudowę zaufania inwestorów po nieudanej premierze "Cyberpunka" w grudniu 2020 roku oraz wspomniany wcześniej brak funduszy grających na spadki kursu, można patrzeć z optymizmem na najbliższą przyszłość warszawskiego studia. A ostatnie miesiące pokazują stabilny wzrost - od początku 2023 roku akcje spółki zyskały już ponad 25 procent.

Także roczna dynamika kwartalnych zysków CD Projektu cechuje się stabilnością - w pierwszym kwartale 2023 roku zysk neto wyniósł 69,6 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. był na poziomie 68,9 mln zł. Największymi akcjonariuszami spółki są Marcin Iwiński (12,9 proc.) oraz Adam Kiciński (10,4 proc.). Skonsolidowany raport za pierwsze tegoroczne półrocze spółka przedstawi 30 sierpnia 2023 roku.