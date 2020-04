Cztery zespoły wojewódzkie zwycięzcami turnieju Cybersecurity Challenge PL2020

Cztery zespoły wojewódzkie zostały zwycięzcami turnieju Cybersecurity Challenge PL2020 organizowanego przez Fundację The Bridge. To Cyber Boat z woj. łódzkiego, Cyber Power z opolskiego, 3 City Security z pomorskiego i Cyber Pyrki z wielkopolskiego - podał organizator.

Podczas trwającego od 23 do 27 kwietnia turnieju biorący w nim udział studenci z 16 województw realizowali zadania związane ze scenariuszem opracowanym przez ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, który dotyczył cyberataków na firmę farmaceutyczną dostarczającą szczepionki. W ramach scenariusza występował również wątek incydentu cyberbezpieczeństwa w instytucji z sektora ochrony zdrowia, za którym stała zagraniczna grupa cyberprzestępcza.

Według jury turnieju zwycięskie drużyny wykazały się umiejętnościami kompleksowego podejścia do problemu, uwzględniając zrozumienie zasad funkcjonowania systemu cyberbezpieczeństwa i jego poszczególnych podmiotów. Studenci zaprezentowali również zrozumiałe, wielofazowe plany rozwiązywania problemów i rekomendacje mające zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Uczestnicy Cybersecurity Challenge PL2020 potrafili także właściwie uchwycić zależności międzysektorowe, zwracając uwagę na wymiar międzynarodowy incydentu oraz prezentowali bardzo dobre zdolności organizacyjne i sprawność w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów kryzysowych.

Według prezeski Fundacji The Bridge Margo Koniuszewski, turniej "daje studentom platformę do dalszego rozwoju w domenie cyberbezpieczeństwa. Cieszy mnie, że studenci chcą współtworzyć ten projekt, traktując go jako aktywa do zdobywania doświadczenia merytorycznego i zawodowego" - mówi Koniuszewski i zapowiada, że jej fundacja w najbliższych miesiącach planuje realizować prace nad powołaniem wojewódzkich cyber-hubów.

W jury turnieju Cybersecurity Challenge PL2020 zasiedli eksperci reprezentujący: Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Grupę ds. Ciągłości Działania przy Związku Banków Polskich (ZBP), banki - Pekao SA, ING, BNP Paribas, stowarzyszenie ISSA Poland, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Agencję Mienia Wojskowego, Centrum Informacji Kryzysowej, AVET Information and Network Security, kancelarię Gawroński i Partnerzy, Walkabout Games.