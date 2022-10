Czujniki dają duże oszczędności w fabrykach

Oszczędności są dziś kluczowe w fabrykach. Z Magdaleną Walczak, liderką zmiany cyfrowej w zakładach 3M Superhub we Wrocławiu, rozmawiamy o wykorzystaniu technologii do obniżania rachunków.

- Większą część sprzętu "czujnikujemy", żeby przesył informacyjny dotyczący poboru energii i innych mediów przechodził do centralnego systemu zarządzania energią - wyjaśnia Magdalena Walczak.

Wrocławskie zakłady 3M po założeniu czujników przygotowują się do efektywnego wykorzystania uzyskiwanych w ten sposób danych.

- Teraz prowadzimy przygotowania do raportów, które pomogą nam podejmować właściwe energetycznie decyzje. Na przykład: dane energetyczne nakładamy na zlecenia produkcyjne - to pomoże nam we właściwym zarządzaniu planami produkcyjnymi. Będziemy w stanie właściwie decydować, co i kiedy uruchomić - dodaje liderka zmiany cyfrowej w zakładach 3M Superhub we Wrocławiu.

Po tym, jak czujniki zdały egzamin w kwestii obniżania rachunków za energię elektryczną, menedżerowie w zakładach 3M zastanawiają się nad wykorzystaniem ich w jeszcze szerszym zakresie.

- Chcemy lepiej kontrolować zużycie maszyn. Będziemy m.in. instalować czujniki na silnikach, na tych częściach maszyn, które są poddawane np. jakimś wibracjom. Chcemy w ten sposób właściwie przewidywać ich zużywalność, a co za tym idzie - przedłużać funkcjonowanie całej linii produkcyjnej - mówi Magdalena Walczak.

Zobacz całą rozmowę z Digital Change Leaderem w Zakładach 3M Superhub we Wrocławiu: