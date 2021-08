Czy amerykańscy giganci cyfrowi ugną się przed indyjskim rządem?

Amerykański Twitter podporządkował się nowym indyjskim regulacjom rynku cyfrowego. Tak przynajmniej 10 sierpnia stwierdził reprezentujący rząd prawnik podczas posiedzenia Sądu Najwyższego. Odsuwa to groźbę zablokowania serwisu w największym państwie Subkontynentu, które stało się jednym z najważniejszych rynków amerykańskiego giganta cyfrowego. Jednak świadczy to również o tym, że BigTech pochodzący z USA pod presją jest gotów nagiąć zasady korzystania z serwisu do lokalnych przepisów.