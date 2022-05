Czy na Pomorzu powstanie wielka fabryka półprzewodników?

Eksport polskich produktów elektronicznych jest tylko nieznacznie niższy od importu. Produktami, które Polska z sukcesami eksportuje, są przede wszystkim urządzenia RTV i AGD, urządzenia telekomunikacyjne oraz przewody elektryczne.

Nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacji i mobilności, automatyzacja produkcji, nowy model organizacji łańcucha dostaw, sektor półprzewodników - t o kluczowe zagadnienia omówione w najnowszym raporcie Invest in Pomerania.

Raport powstał celem zaprezentowania potencjału sektora elektronicznego w Polsce i na Pomorzu.

Bez problemu mogłaby powstać u nas wielka fabryka półprzewodników, zatrudniająca nawet 4 tys osób. Logistycznie i kadrowo jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Wiele jednak zależy od skali pomocy publicznej dla inwestycji.



Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, przywołuje dokonania Invest in Pomerania w 11 lat jej działania: - To 157 projektów finalnie ulokowanych na Pomorzu. Dzięki temu inwestorzy zadeklarowali utworzenie 20 tys. nowych miejsc pracy - wyjaśnia wicemarszałek woj. pomorskiego. - Bank Światowy pomaga nam w wyznaczeniu branż, które na Pomorzu warto rozwijać - dodaje.

Sektor elektroniczny w centrum

Raport przygotował zespół Invest in Pomerania we współpracy z kluczowymi firmami działającymi w szeroko rozumianym sektorze elektronicznym: Flex, Lacroix Electronics, Aptiv, Intel czy Radmor. Kwestie związane z rynkiem pracy przeanalizowała międzynarodowa agencja zatrudnienia Randstad.

Jak wyjaśnia Monika Wójcik, senior project manager w Invest in Pomerania, koordynatorka raportu, jego tworzenie poprzedzono szeroką analizą zebranych ogólnoświatowych danych o sektorze elektronicznym. Jednak największą wartością raportu jest doświadczenie czołowych firm z regionu, które podzieliły się swoją wiedzą i perspektywami na przyszłość.

Elektronika w Polsce i na Pomorzu

Eksport polskich produktów elektronicznych jest tylko nieznacznie niższy od importu. Chociaż trzeba przyznać, że w roku 2020 różnica się pogłębiła ze względu na zwiększoną sprzedaż elektroniki użytkowej, co było naturalnym efektem pandemii i kolejnych lockdownów.

Produktami, które Polska z sukcesami eksportuje, pozostają przede wszystkim urządzenia RTV i AGD, urządzenia telekomunikacyjne oraz przewody elektryczne.

Na Pomorzu produkcja elektroniki od lat pozostaje jedną z kluczowych branż, zarówno pod kątem zatrudnienia, jak i działalności eksportowej. Jednocześnie sektor charakteryzuje się swoją odrębną specyfiką w porównaniu z resztą kraju, gdzie w kontekście inwestycji zagranicznych przez ostatnie dekady rozwijała się przede wszystkim produkcja urządzeń konsumenckich (zwłaszcza RTV i AGD).

Pomorskie rozwinęło natomiast produkcję skierowaną i zintegrowaną z różnymi branżami w tym ze sztuczną inteligencją, przemysłem 4.0, a zwłaszcza telekomunikacją i branżą motoryzacyjną.

Dla sektora automotive w regionie produkowane są kamery do jazdy autonomicznej, panele dachowe, ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy oświetlenia, amplitunery, firmware a dla innych sektorów: urządzenia telekomunikacyjne, układy sterujące, dokumenty tożsamości, infrastruktura data centre.

Stanisław Motylski, dyrektor generalny zakładu Flex w Tczewie zwraca uwagę, że na Pomorzu rozwinęła się telekomunikacja. - Przeszliśmy przez wszystkie dołki w rozwoju telekomunikacji, teraz idziemy szerzej. Dołożyliśmy przemysłową, automotive czy elektronikę wojskową - wyjaśnia Stanisław Motylski.

W jego ocenie, na pewno duże możliwości rozwoju ma branża automotive. - Elektronika samochodowa przyszłości mocno różni się od tego, co było kiedyś. Przyszłością są samochody elektryczne, gdzie 90 proc. to elektronika - dodaje.

Mieszko Dropiński, pracujący w Polsce dla Intela, wskazuje z kolei, że szczególnie mocna w tym regionie jest inżynieria oprogramowania.

- Mamy sporo firm, które tworzą tu oprogramowanie. Intel stworzył w Gdańsku ośrodek rozwijający oprogramowanie, tu jest dostęp do świetnych inżynierów - mówi Mieszko Dropiński.

Kadra

Joanna Brzyska, regional manager Randstad Staffing, nie ma wątpliwości, że pomorski rynek jest gotowy technologicznie. - Mamy świetne uczelnie techniczne, oczywiście musimy mieć świadomość, że zapotrzebowanie na kadrę będzie mocno rosło. Z drugiej strony pamiętajmy, że nawet obszar niebieskich kołnierzyków zmienia swój charakter. Szeroko wchodzi automatyzacja czy robotyzacja. Czy nasz rynek jest na to gotowy? Jako pracodawcy przywykliśmy do tego, że nowa inwestycja nie jest dobrem samym w sobie, które przyciągnie wykształconych pracowników - analizuje Joanna Brzyska.

Przedstawicielka Randstad podkreśla, że sektor elektroniczny jest w top 3 najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Z drugiej strony branża należy do najmniej rozpoznawalnych. Tymczasem suma tych dwóch czynników decyduje o tym, jak łatwo jest przyciągać pracowników.

Stanisław Motylski podkreśla, że fabrykę czy laboratorium możemy zbudować wszędzie. - Problemem może być wykształcona kadra. Pomorze jest tu bardzo mocne, mamy silne uczelnie - uważa Stanisław Motylski.

Nowe technologie, aktualne trendy

Postępująca elektronizacja wszelkich aspektów działalności człowieka w naturalny sposób stymuluje nowe obszary działań firm, zwłaszcza pod kątem agregowania danych i ich przetwarzania:

• globalny rynek sztucznej inteligencji (AI) wzrośnie z 51,27 mld USD (w 2021 r.) do 309,6 mld USD do 2026 r.

• do 2025 aż o 55 proc. wzrośnie wielkość danych generowanych przez Internet Rzeczy

• sektor agritech wykorzystujący 5G może dodać 500 mld dol. do globalnego PKB do 2030 r.

• obecnie 48 proc. danych wysyłanych jest do centrów danych na całym świecie, a już w perspektywie 5 lat ma to być 59 proc. danych. Stanowi to ogromne obciążenie dla infrastruktury do ich przetwarzania, a rozwiązaniem może być przetwarzanie brzegowe (edge computing).

Stanisław Motylski uważa, że telekomunikacja w Polsce i na Pomorzu rozwija się fantastycznie. - Jesteśmy jedną z kilku fabryk, w której produkujemy komponenty do 5G. Dzięki 20 latom, kiedy mocno konkurowaliśmy z różnymi fabrykami, głównie europejskimi, widzimy, że łańcuchy dostaw są mocno wrażliwe. Po odpływie produkcji do Azji, mamy kierunek totalnie przeciwny. Głównie zabieramy produkcję konkurencji z Azji. Nie ma pytań, czy coś możemy wyprodukować, kadra jest wyedukowana. Raczej pojawiają się pytania o opłacalność produkcji w Europie. Ważna jest też dostępność logistyczna danego miejsca - mówi Stanisław Motylski.

Jego zdaniem kolejnym ruchem jest szersze wejście w data centers.

- Elektronika dzięki możliwościom 5G mocno przyspieszy. Da impuls innym branżom - na przykład samochodom autonomicznym - dodaje.

Mieszko Dropiński dodaje, że w rozwoju technologii 5G region pomorski jest bardzo mocny. - Kolejnym krokiem są data centers. 90 proc. danych obecnych dzisiaj na świecie, zostało wygenerowanych w ostatnich 2 latach. Dlatego ważna jest sztuczna inteligencja. Przy takim przyroście danych pozwala ona wyłowić dane, które są ważne - wskazuje Mieszko Dropiński.

Półprzewodniki

Raport szczegółowo opisuje również sektor produkcji półprzewodników. Z jednej strony pokazuje strukturę sektora rozciągniętą pomiędzy właścicielami technologii, fabrykami chipów i dostawcami urządzeń, z drugiej przedstawia geograficzne zależności w kontekście produkcji wafli krzemowych, z której aż 63 proc. posiada Tajwan, 18 proc. - Korea, 6 proc. - Chiny. Największym producentem jest aktualnie TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), który odpowiada za 54 proc. przychodów wszystkich odlewni wafli półprzewodnikowych na świecie.

Przedstawione są również prawdziwe przyczyny kryzysu na rynku półprzewodników, który spowodowany został przede wszystkim przez znaczne zwiększenie zapotrzebowania na chipy przez sektor telekom i komputerowy w 2020 roku (w efekcie pandemii i lockdownów) i następujące po nim nagłe odbicia sektora motoryzacyjnego w roku 2021.

Zbigniew Furman, dyrektor ds. handlu i marketingu, Radmor, WB Group wskazuje, że dostępność podzespołów elektronicznych jest mocno ograniczona. - Jest polityczny problem Tajwanu - narastający konflikt gospodarczy Chin i USA przekłada się na dostępność podzespołów elektronicznych. Mamy temat lokowania z powrotem fabryk ważnych produktów elektronicznych w USA, Francji, Niemczech - dodaje Zbigniew Furman.

Mieszko Dropiński zastanawia się, dlaczego duża część półprzewodników jest produkowana w Azji. - Przenoszenie produkcji trwało dekady. Powodem była np. ogromna pomoc publiczna, w przypadku fabryk półprzewodników było to 40 proc. wartości inwestycji. To bardzo dużo - wyjaśnia Mieszko Dropiński.

Jego zdaniem, by zbudować niezależność w produkcji półprzewodników będziemy potrzebowali w USA czy Europie dużej pomocy publicznej.

W opinii Stanisława Motylskiego to, czy fabryka półprzewodników powstanie w Polsce, będzie zależało od pomocy publicznej, od zachęty do lokowania takiej inwestycji. - Logistycznie i kadrowo jesteśmy na bardzo dobrej pozycji - mówi Stanisław Motylski.

Joanna Brzyska uważa, że inwestycja w fabrykę półprzewodników na Pomorzu jest możliwa. - Mówię o 4 tys. pracowników, inwestycji rozłożonej na 5 lat. Pomorze nie jest mniej gotowe na taką inwestycję niż inne regiony. Jest to wyzwanie, ale nie większe niż gdziekolwiek indziej w Polsce - dodaje Joanna Brzyska.

