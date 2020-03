Czy na prezydenta będziemy głosować w internecie?

Koronawirus zbiera coraz większe żniwo w Polsce, tymczasem już 10 maja ma się odbyć w naszym kraju pierwsza tura wyborów prezydenckich. W takiej sytuacji funkcjonowanie klasycznych lokali wyborczych wydaje się ryzykowne. Alternatywą mogłoby być głosowanie online, z którym eksperymentuja już choćby Estonia czy Szwajcaria. W polskich warunkach trudno jednak o pewność, że przyniosłoby więcej korzyści niż strat.

Na razie w walce z koronawirusem Polskie władze opierają się na specustawie, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 9 marca 2020 roku. Gdyby jednak władze zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego, to w trakcie jego trwania, a także 90 dni po, nie byłoby możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów. Analogicznie wyglądałoby to w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.



Tymczasem w maju mamy wybierać prezydenta Polski. Na 10 maja zaplanowano pierwszą turę, zaś na 24 maja ewentualna druga turę głosowania. Nie stanowiłoby to żadnego problemu, gdyby nie to, że w Polsce z każdym dniem rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Przybywa też ofiar śmiertelnych.



W celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa i powodowanej nim choroby COVID-19 rząd m.in. zakazał zgromadzeń powyżej 50 osób, zalecił pracę zdalną i zachęca do niewychodzenia z domu. Jednocześnie ścisłą domowa kwarantanną objęte zostały już tysiące mieszkańców Polski, którzy mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi. Czy w takich warunkach można sprawnie zorganizować powszechne i demokratyczne głosowanie? A może powinniśmy skorzystać z faktu powszechnej cyfryzacji życia i przygotować się do głosowania online?

Śledzenie głosów

Zacząć od malej skali

Zwraca także uwagę na to, że systemy elektroniczne nie cieszą się takim zaufaniem społeczeństwa jak żywi ludzie. Gdy widzimy członków komisji wyborczej, jasne jest dla nas, że powinni nawzajem się kontrolować. Żeby doprowadzić do oszustwa wyborczego na dużą skalę, należałoby w to zaangażować setki o ile nie tysiące ludzi w wielu komisjach wyborczych. W przypadku głosowania online duże szkody może wyrządzić potencjalnie tylko jedna osoba.- Proces wyborczy musi być maksymalnie rozliczalny i transparentny. Inaczej bardzo łatwo o zarzuty sfałszowania głosowania. - twierdzi Przemysław Jaroszewski, kierownik działu CERT Polska w NASK.- W formie elektronicznej czy internetowej, choćby ze względu na nieuchronne błędy w oprogramowaniu i wdrożeniach, bardzo trudno zapewnić odpowiednio wysoką przejrzystość - dodaje.Przemysław Jaroszewski przywołuje tu przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawiły się zastrzeżenia odnośnie prawidłowego funkcjonowania elektronicznych maszyn do głosowania, które znalazły się w lokalach wyborczych niektórych stanów. Głośnio było też o ponownym ręcznym liczeniu głosów, które pierwotnie były zliczane maszynowe w wyborach z prezydenckich w USA w 2000 roku.Skoro takie poważne zastrzeżenia pojawiają się w przypadku homogenicznych urządzeń rozmieszczonych w lokalach wyborczych, to o ile bardziej byłyby uzasadnione w przypadku głosowania za pomocą prywatnych komputerów i telefonów.- Im bardziej infrastruktura jest rozproszona, tym trudniej ją zabezpieczyć. W praktyce nie da się choćby wykluczyć, że część prywatnego sprzętu jest najzwyczajniej w świecie zawirusowana - ocenia Przemysław Jaroszewski.Innym istotnym problemem jest zachowanie tajności głosowania, co jest jednym z fundamentów demokracji. - W głosowaniu online musielibyśmy jednocześnie zagwarantować precyzyjną identyfikację głosującego, by swój głos mógł oddać tylko raz, a jednocześnie zapewnić mu pełną anonimowość - zwraca uwagę Bartosz Paszcza.- Czysto matematycznie jest możliwe, żeby oddać głos, który bez klucza cyfrowego jakim dysponuje jedynie głosujący, nie będzie możliwy do zidentyfikowania. Natomiast diabeł tkwi w implementacji takiego rozwiązania - uważa Przemysław Jaroszewski. - W rozproszonym systemie istnieje wiele ryzyk, które mogą zakłócić prawidłowe działanie takiego mechanizmu.- Przy pełnym zaufaniu do algorytmu i IT, oczywiście można sobie wyobrazić taki system. Jednak problemem jest utrudnienie kontroli społecznej - w końcu funkcja męża zaufania temu właśnie służy, aby zwykły obywatel gołymi oczami był w stanie sprawdzać, czy nie ma manipulacji - uważa z kolei prof. Dariusz Jemielniak, z Katedry Zarządzania Społeczeństwem Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego.Polska powinna też zwracać szczególna uwagę na kontekst geopolityczny, w którym się znajduje. Skoro pojawiają się głosy, że Rosja wpływała za pomocą mediów społecznościowych na głosujących w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to dlaczego obce państwo nie miałoby spróbować wpłynąć bezpośrednio na wyborczy wynik w Polsce? Tym bardziej że nasze stosunki z choćby Rosją są od lat trudne.- Zwłaszcza z uwagi na nasze położenie geopolityczne powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do pomysłów wszelkiej maści entuzjastów zdalnego głosowania. Nie bez powodu specjaliści od technologii i kryptografii są zdecydowanie bardziej sceptyczni - przestrzega Dariusz Jemielniak.Dodatkowym problemem jest fakt, że nie wszyscy uprawnienie dziś w Polsce do głosowania korzystają z internetu, czy w ogóle komputerów lub smartfonów. Takie wykluczenie cyfrowe sprawia, że trudno byłoby zapewnić im sprawne głosowanie bez konieczności wychodzenia z domu i kontaktu z innymi ludźmi. To z kolei mocno ogranicza przydatność głosowania online choćby w trakcie trwania epidemii koronawirusa.To wszystko sprawia, że choć np. Estonia stosuje już od 2007 roku e-voting w wyborach powszechnych, to nie wyparł on dotychczas tradycyjnego głosowania za pośrednictwem kartki papieru wrzucanej do urny. W wyborach z 2019 roku elektronicznie oddano tam 44 proc. wszystkich głosów. A mówimy to o kraju wielokrotnie mniejszym od Polski, w którym skala wyzwania jest mniejsza.- Male kraje, jak Estonia, eksperymentują z powodzeniem z takim sposobem podejmowania decyzji. Są także przykłady stabilnych i bogatych krajów, które nie graniczą z niedemokratycznymi mocarstwami, jak np. Szwajcaria. Trzeba jednak podkreślić, ze skala możliwych manipulacji rośnie wprost proporcjonalnie, jeśli nie szybciej, do możliwości e-glosowania - uważa Dariusz Jemielniak.Wtóruje mu Bartosz Paszcza. - Estonia jest dużo mniejsza od Polski. W związku z tym dużo mniejsza jest też liczba urządzeń narażonych na cyberzagrożenia. Liczbowo to takiodpowiednik wyborów na prezydenta Warszawy - ocenia przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego.Zwraca przy tym uwagę, że nie dowiedziono dotychczas, że głosowanie online zwiększa w sposób znaczący frekwencję. - Zasadniczo problem partycypacji obywatelskiej nie leży w tym, że jak trudno jest nam w niedzielę pójść do lokalu wyborczego - twierdzi.Czy więc elektroniczne głosowanie ma w ogóle jakiś sens? - Takie głosowania odbywają się już choćby w przypadku budżetów obywatelskich samorządów. Tu zachęty do mieszania się w proces wyborczy przez aktorów zagranicznych czy cyberprzestępców są mniejsze. Choć niska frekwencja w tych głosowaniach pokazuje, że e-wybory nie są rozwiązaniem problemu niskiej aktywności obywatelskiej - wskazuje Bartosz Paszcza.Także Dariusz Jemielniak uważa, że elektroniczne systemy wyborcze można obecnie testować w przypadku wyborów małego znaczenia, jak choćby do rad osiedlowych czy gminnych. W ogólnopolskich procesach wyborczych nie pozostaje nam za to nic innego, jak postawić na dobrze sprawdzona kartkę papieru.- Jest całkowicie niemożliwe do zrealizowania w sposób gwarantujący jednocześnie pełną anonimowość, ograniczenie możliwości manipulacji do poziomu nie większego od obecnego systemu, a także kontrole społeczną nad mechanizmem i przebiegiem procesu - podsumowuje Dariusz Jemielniak.- Obecny system, wbrew pozorom, jest dosyć odporny na totalitarne manipulacje, trudno w niezauważalny sposób dodać komuś głosów w skali kraju - dodaje.