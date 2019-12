Czy pierścionek rozwiąże problemy kradzieży danych biometrycznych?

Czy pierścionek z wbudowanym generowanym komputerowo, sztucznym odciskiem palca,, rozwiąże problemy kradzieży danych biometrycznych? Szwedzki projektant akcesoriów 3D Benjamin Wayne uważa, że tak i opracowuje prototyp we współpracy z agencją Archetype.

Biżuteria, która według pomysłodawców ma łączyć estetykę i funkcjonalność, będzie zawierała generowany komputerowo, sztuczny odcisk palca. Będzie on mógł być wykorzystywany do uwierzytelniania dostępu do kont zabezpieczanych z użyciem biometrii, np. w bankowości elektronicznej czy innych usługach cyfrowych.

W przeciwieństwie do prawdziwych odcisków palców, w razie wykradzenia informacji o układzie linii papilarnych z pierścionka, będzie on mógł zostać wymazany i zastąpiony nowym, wygenerowanym przez algorytm odciskiem.

Firma Kaspersky Lab ocenia z kolei, że pierścionek zaprojektowany przez Wayne'a jest jednym z możliwych rozwiązań problemu kradzieży danych biometrycznych, ale nie jest poszukiwanym przez specjalistów złotym środkiem. "Prawdziwe rozwiązanie tej kwestii doprowadzi do stworzenia niezawodnych technologii i środków gwarantujących bezpieczeństwo unikalnych danych biometrycznych" - mówi dyrektor globalnego działu badań i analiz Kaspersky'ego w regionie Europy Marco Preuss. Jak dodaje "rozwiązanie to jeszcze nie zostało opracowane, a obecna sytuacja dotycząca bezpieczeństwa biometrii jest daleka od tego, jak kwestia ta powinna wyglądać".

W 2015 roku w Stanach Zjednoczonych w wyniku ataku hakerskiego na biuro zarządzania kadrami dla administracji wyciekło 5,6 mln odcisków palców. W sierpniu tego roku brytyjskie media informowały z kolei o wycieku danych biometrycznych z systemów policji, firm z sektora obronności oraz banków. Biometria uznawana jest za jedno z najskuteczniejszych obecnie zabezpieczeń dostępu do danych, jednak najsłabszym ogniwem tej technologii pozostaje przechowywanie i przetwarzanie danych uwierzytelniających. Informacje o liniach papilarnych, skany twarzy czy siatkówki oka to dane, które nie mogą być zastąpione nowym kompletem, jak to ma miejsce w przypadku haseł dostępowych.