Czy rewolucja w przemyśle wspiera ekologię?

Świat przechodzi kolejną, czwartą rewolucję przemysłową. Z jednej strony wspiera ona zrównoważony rozwój, z drugiej jednak wykorzystuje wiele nieodnawialnych zasobów.

Technologie przemysłu 4.0 pozwala nam zwiększać efektywność energetyczną i tworzyć rozwiązania służące transformacji energetycznej.

Cały czas mierzy się jednak z wyzwaniami, ponieważ jego zastosowanie powoduje zużywanie dużej ilości energii i surowców nieodnawialnych.

Wszyscy wiemy, że blockchain to niezwykle energochłonna technologia, która służy do kopania kryptowalut, ale to nie jedyne jej zastosowanie. W szwajcarskim miasteczku Walenstadt napędza ona rynek handlu energią słoneczną

Przemysł 4.0 wykorzystuje takie technologie jak sztuczna inteligencja, blockchain, internet rzeczy, automatyzacja i robotyzacja procesów, big data, przetwarzanie danych w chmurze czy druk 3D. Wiele branż nie mogłoby się dziś już obejść bez tych rozwiązań. Wspierają one innowacje, efektywność energetyczną. Trudno sobie bez nich wyobrazić budowę odnawialnych źródeł energii, a nawet dokładne przewidywanie efektów zmian klimatycznych, które w ogromnym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy.

Wykorzystanie tych technologii wiąże się jednak też ze zwiększonym zużyciem energii czy też zasobów nieodnawialnych, potrzebnych, by stworzyć zaawansowane urządzenia, bez których technologie te nie zadziałają. Jednak znowu, właśnie one pozwalają na przykład lepiej zarządzać posiadanymi zasobami i możliwością ich ponownego użycia. Stąd też jak bardzo przemysł 4.0 jest zrównoważony, zależy od podmiotów, które opierają na nim swoją działalność i ich indywidualnych decyzji.

Jak zrównoważony jest przemysł 4.0 i w które z Celów Zrównoważonego Rozwoju się wpisuje?

Jak zauważają naukowcy w badaniu „Impact of Industry 4.0 on Environmental Sustainability,” opublikowanym na łamach czasopisma naukowego MDPI, przemysł 4.0 wpisuje się w aż cztery z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez państwa ONZ. Cele te mają zostać osiągnięte do 2030 roku na całym świecie. W przypadku przemysłu 4.0 będą to cel siódmy (czysta i dostępna cenowo energia), dziewiąty (przemysł, innowacja i infrastruktura), dwunasty (odpowiedzialna konsumpcja) i trzynasty (powstrzymanie zmian klimatycznych).

Przemysł 4.0 jest źródłem wszelkich innowacji zarówno w przemyśle, jak i przy rozwoju infrastruktury. Pomaga także lepiej zarządzać konsumpcją, tak by ograniczać marnotrawstwo zasobów; wreszcie budowa tanich i bezemisyjnych instalacji energetycznych, kluczowych dla walki ze zmianami klimatu, byłaby niemożliwa bez rozwiązań, które zapewnia przemysł 4.0.

W jaki sposób przemysł 4.0 pozytywnie wpływa na ochronę środowiska?

Istnieje wiele przykładów, które pokazują, że przemysł 4.0 może wspierać zrównoważony rozwój. Inteligentna produkcja oparta na analizie danych i sztucznej inteligencji pozwala na oszczędzanie energii i zasobów, a także zmniejszenie ilości odpadów.

Wykorzystanie innowacji daje możliwość produkowania lepszych i bardziej trwałych produktów, a co więcej - dokładnie dostosowanych do potrzeb klientów. To z kolei oznacza, że będą one dłużej służyć użytkownikom, a więc rzadziej będą oni je wymieniać, a co za tym idzie - ponownie wykorzystywać zasoby i energię wykorzystywaną do produkcji danego towaru.

Prostym przykładem na to, jak rozwiązania przemysłu 4.0 oszczędzają czas i energię, jest praca zdalna, która pozwala na zarządzanie wszystkimi procesami za pomocą komputera i odpowiednich programów bez wychodzenia z domu, a więc zużywania energii na dojazd do miejsca pracy i z powrotem.



Produkcja na żądanie, która jest możliwa dzięki rozwiązaniom przemysłu 4.0, ma podobny efekt. Dzięki danym zbieranym z punktów sprzedaży producent dokładnie wie, co i w jakiej ilości ma wytworzyć i unika w ten sposób produkcji towarów, na które nie znajdzie nabywców, a więc będą one musiały zostać zniszczone, a zasoby i energia zużyte do ich produkcji będą zmarnowane. Ma to szczególne znaczenie w przypadku takich produktów jak żywność, które szybko się psują.