Czy sanskryt nadaje się do programowania sztucznej inteligencji?

Informacje o tym, że NASA zamierza wypełnić lukę między starożytną mądrością a nową technologią, używając sanskrytu do programowania sztucznej inteligencji (SI), budzą zarówno ciekawość, jak i wątpliwości, czy język naturalny może służyć jako język sztuczny.

Sanskryt to literacki język dawnych Indii należący do rodziny języków indoeuropejskich. Używany był w tekstach filozofii, religii, nauki. Jakie są zatem jego unikalne cechy, które mogłyby zwiastować nową erę technologii językowych?

Sanskryt jest wysoce ustrukturyzowany, ma precyzyjną składnię. Jego budowa podobna jest do języków programowania, np. C++, Python, czy Java. Rzeczownik saṃskṛtam znaczy złożony, zestawiony [wedle reguł gramatyki]. Istnieją konkretne zasady dotyczące budowy słów. Reguły zostały opisane w dziele indyjskiego gramatyka Paniniego – Ośmioksiąg (Aṣṭādhyāyī) z IV w. p. n. e. Można tam dostrzec liczne analogie cech języka, charakterystycznych dla programowania: metajęzyk, struktura alfabetu, słowa kluczowe, operatory, funkcje. Wszystkie te elementy występują w gramatyce Aṣṭādhyāyī: m. in. 14 reguł “Śiva sutra” (lista fonemów), 41 pratyāhāra (określony zestaw głosek), sufiksy (pratyaya). Słowa w sanskrycie przekazują także więcej niż jedną informację ze względu na przyrostki. Nie jest konieczna znajomość składni, ponieważ kolejność słów nie ma znaczenia.

Kwestia użycia sanskrytu do programowania sztucznej inteligencji (SI) została poruszona dawno temu. Po raz pierwszy koncepcję zastosowania sanskrytu w SI przedstawił w 1985 roku naukowiec z NASA Rick Briggs w artykule Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence opublikowanym w AI Magazine (6(1), 32.).

Koncept poruszony przez Briggsa wzbudził entuzjazm wśród naukowców i badaczy z instytutów technicznych. Wydali oni liczne publikacje dotyczące roli sanskrytu w tłumaczeniu maszynowym czy lingwistyce obliczeniowej.

W 2007 r. w Paryżu odbyło się Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum na temat sanskryckiej lingwistyki komputerowej, zrzeszające naukowców zajmujących się informatyką, inżynierią, lingwistyką czy NLP. Entuzjaści programowania i pasjonaci sanskrytu po raz pierwszy w 2020 r. mogli uczestniczyć w wydarzeniu łączącym sanskryt z nowoczesnymi technologiami - Saṃskṛitam Hackathon, które zorganizowane zostało przez Sanskrit Club przy Indian Institute of Technology Roorke (IITR).

Wprowadzenie sanskrytu do programowania SI wiąże się zarówno z wyzwaniami jak i nowymi możliwościami dla programistów. Wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy, co może wpłynąć na wzrost konkurencji w branży. Z drugiej strony tworzy nowe możliwości rozwoju. Z pewnością zwiększyłoby atrakcyjność indyjskich programistów na rynku pracy oraz umocniło by pozycję Indii w branży technologicznej na arenie międzynarodowej.

