Czy Seagate złamał sankcje USA?

Firma Seagate Technology Holdings z siedzibą w Dublinie, jeden z najważniejszych producentów dysków twardych na świecie, jest podejrzana przez Departament Handlu USA o złamanie sankcji, jakimi objęty jest chiński gigant technologiczny Huawei.

Opierając się na informacji przekazanej przez firmę Seagate agencje podały, że korporacja została ostrzeżona przez Departament Handlu w piśmie z 29 sierpnia br. o postępowaniu w sprawie złamania sankcji. Restrykcje te związane są z oskarżeniami o działalność zagrażająca bezpieczeństwu USA.

Za złamanie sankcji gigantowi grozi sroga kara

Ostrzeżenie dotyczyło transakcji z okresu pomiędzy sierpniem 2020 r. a wrześniem 2021 r. W przypadku potwierdzenia oskarżeń firma Seagate może zostać obłożona karą 300 tys. dolarów za każdy przypadek złamania sankcji, albo dwukrotnością wartości transakcji w zależności, która kwota jest wyższa. Na obecnym etapie nie można jednak przewidzieć terminu zakończenia postępowania ani wysokości ewentualnej kary.

Wiadomość ta, w połączeniu z jednocześnie przekazanymi informacjami o planowanych cięciach w zatrudnieniu spowodowała załamanie się akcji Seagate. W ciągu jednego dnia straciły ponad 8 proc. wartości.

Seagate broni się przed zarzutami, wyczekiwanie na ruch amerykańskiej administracji

Jak można się spodziewać Seagate zaprzecza złamaniu sankcji USA. Firma podkreśla, że produkty sprzedane do Chin wyprodukowane zostały w fabrykach w samych Chinach i w Tajlandii, a do ich wytworzenia nie wykorzystano bezpośrednio technologii półprzewodników lub software’u z USA. Tym samym zdaniem producenta dysków twardych nie podlegają one sankcjom.

Chociaż nie ma oficjalnego stanowiska Departamentu Handlu, z przecieków wynika, że instytucja ta stosuje rozszerzającą interpretację, zakładającą, że sankcje dotyczą każdego produktu, gdzie na dowolnym etapie produkcji (choćby najbardziej odległym i drugorzędnym) zastosowano amerykański software lub technologie półprzewodnikowe. Dodatkowo podkreśla się, że firmy Western Digital i Toshiba – konkurenci Seagate - wstrzymały się ze sprzedażą swoich dysków, czekając na zgodę administrację USA.

Na pierwszy rzut oka sprawa jest dość prosta i pozostaje jedynie czekać na postanowienie sądu. W rzeczywistości jednak, decyzja o sposobie interpretacji sankcji będzie miała fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania handlu międzynarodowego. W obliczu szeroko zakrojonych sankcji na handel chipami, interpretacja zakładająca obecność produktu amerykańskiego na dowolnym etapie produkcji może w praktyce sparaliżować handel międzynarodowy, oparty na chińskiej bazie produkcyjnej.