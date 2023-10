Czy sztuczną inteligencję da się uregulować? Japonia podejmuje próby

Przez lata Japonia była postrzegana jako niezwykle nowoczesne państwo – to jednak tylko stereotyp. Japończycy okazali się niezwykle ostrożni w swoim podejściu do nowoczesnych technologii. W obliczu rewolucji sztucznej inteligencji japoński rząd nie chce zostać w tyle.

Chociaż powołany przez japoński rząd zespół ds. stworzenia strategii użycia sztucznej inteligencji ma przedstawić swoje zalecenia do końca bieżącego roku, to do mediów regularnie przedostają się fragmenty jego prac.

Niektóre z nich są dość intrygujące, choć wciąż ogólnikowe. Politycy również nie próżnują.

Japonia z racji przewodnictwa w G7 nadaje ton pracom grupy nad uregulowaniem SI. Z kolei zmagający się z ciągle spadającym poparciem premier Fumio Kishida zapowiedział włączenie rozwoju sztucznej inteligencji do najnowszego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki.

Regulacje nie są w stanie nadążyć za rozwojem sztucznej inteligencji

Pojawienie się Chatu GPT i następujący po nim gwałtowny rozwój narzędzi SI zmotywowały rządy wielu państw do podjęcia próby okiełznania nowej technologii. Rozwój na tym polu jest jednak tak szybki, że regulatorzy nie mają szans za nim nadążyć. Kierowany przez Hidekiego Muraia japoński zespół ds. stworzenia strategii użycia sztucznej inteligencji doskonale zdaje sobie z tego sprawę i w związku z tym postanowił stworzyć bardzo ogólne zalecenia, na podstawie których konkretne firmy będą tworzyć własne wewnętrzne regulacje. Czy bez mechanizmu egzekwowania rządowych zasad uda się stworzyć sprawnie funkcjonujący system, pozostaje kwestią otwartą.

Ochrona danych osobowych i transparentność działalności deweloperów SI

Od samego początku dla Japończyków podstawowym zagadnieniem była ochrona danych osobowych i transparentność działalności deweloperów SI. Oprócz tego, podobnie jak w UE i Chinach, japońscy regulatorzy chcą ograniczyć możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do siania dezinformacji, nękania konkretnych osób, lub grup, czy szerzenia mowy nienawiści. Wiadomo, że w japońskich zaleceniach znajdą się generalne odwołania do praw człowieka, zaś bardziej konkretne wytyczne mają zależeć od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Tutaj wprowadzono podział na pięć kategorii: deweloperzy platform oraz firmy trenujące sztuczną inteligencję, organizacje tworzące rozwiązania ją wykorzystujące, dostawcy usług korzystających z SI i wreszcie użytkownicy końcowi. Twórcy platform SI będą zobowiązani ujawniać informacje nt. celu ich algorytmów i związanych z tym zagrożeń. Z kolei firmy trenujące sztuczną inteligencję powinny ujawniać dane z jakich korzystają.

Takie podejście ma zapewnić transparentność i możliwie wczesne ryzyko wykrycia ryzyka generowania problematycznych treści. Mechanizmem kontrolny w tych przypadkach mają być audyty zewnętrzne. Transparentność i ujawnianie danych treningowych mają także ułatwiać wykrycie naruszeń praw autorskich. Tym ostatnim zagadnieniem zajmuje się Japan Image Generative AI Consortium. Celem grupy złożonej z prawników, developerów SI, przedsiębiorców i naukowców jest rewizja obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich twórców obrazów i prac graficznych, bez jednoczesnego ograniczania rozwoju generatywnej SI.

Ostatnie znane zalecenia, ujawnione na początku października, wzywają firmy i organizacje korzystające ze sztucznej inteligencji do wprowadzenia regulacji zapobiegających „nadmiernemu poleganiu” na tej technologii. Jak twórcy strategii wyobrażają sobie takie działania, nie wiadomo.

W projekcie wytycznych, do którego dotarła agencja informacyjna Kyodo znalazło się także wezwanie, by w uczeniu maszynowym nie wykorzystywać nieobiektywnych i tendencyjnych danych. Bardziej konkretny pomysł proponuje firmom z branży prowadzenie rejestrów interakcji z SI, które miałyby być udostępniane w przypadku problemów i wątpliwości.

Póki co firmy dość pozytywnie odnoszą się do rezultatów prac zespołu. Korzystająca z SI grupa Mercari stwierdziła, że dotychczas ujawnione wytyczne jasno wskazują zakres odpowiedzialności poszczególnych branży. Firma chwali także wezwania do jak największej transparentności. Jej zdaniem w obliczu szybko rozwijającej się technologii konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy społeczeństwa na ten temat.

Na forum G7 podjęto próbę stworzenia zasad rozwoju sztucznej inteligencji

Na marginesie organizowanego przez ONZ corocznego Internet Governance Forum, tegoroczna edycja odbyła się w Kioto, doszło do spotkania przedstawicieli G7. Japoński minister spraw wewnętrznych i komunikacji Junji Suzuki poinformował potem, że grupa osiągnęła porozumienie ws. 11 zasad jakimi powinien kierować się rozwój sztucznej inteligencji.

Wyraźnie widać w nich komplementarność z pracami japońskiego zespołu ds. strategii SI. Wśród zasad G7 znalazły się ochrona danych osobowych, ochrona nieletnich, dezinformacja. Pojawiła się też ciekawa inicjatywa odnośnie praw autorskich. Chodzi o stworzenie specjalnego znaku wodnego, którym opatrywano by treści stworzone przez SI. Kolejny punkt to dążenie do uniknięcia „nadmiernego polegania” na sztucznej inteligencji.

Dyskusje w Kioto były częścią szerszej inicjatywy Hiroshima AI Process, powołanej do życia na tegorocznym szczycie G7 w Hiroszimie. Jej celem jest wypracowanie wspólnych dla najbardziej rozwiniętych gospodarek świata zasad mających kierować rozwojem sztucznej inteligencji.

Rozwój sztucznej inteligencji potrzebuje wsparcia, także finansowego

Na Internet Governance Forum wystąpił także premier Fumio Kishida. Szef rządu zapowiedział, że w najnowszym pakiecie symulacyjnym dla gospodarki znajdą się fundusze nie tylko na rozwój SI, ale również na ułatwienie wdrażania rozwiązań korzystających z tej technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pakiet ma zostać przedstawiony pod koniec października.

Jeszcze we wrześniu rząd ujawnił, że w projekcie przyszłorocznego budżetu na wydatki związane z SI przeznaczono 164 miliardy jenów (4,6 miliarda złotych). Dla porównania, w tegorocznym budżecie na te same cele zarezerwowano 50 miliardów jenów (1,4 miliarda złotych).

Przez lata Japonia była postrzegana jako niezwykle nowoczesne państwo – to jednak tylko stereotyp. Japończycy okazali się niezwykle ostrożni w swoim podejściu do nowoczesnych technologii. Digitalizacja przychodzi im opornie, co odbiło się czkawką podczas pandemii. Aby przyspieszyć cyfryzację administracji publicznej potrzebna okazała się pomoc Indii. Rząd nie chce popełnić tych samych błędów w przypadku sztucznej inteligencji.

