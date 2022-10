Czy warto unowocześniać produkcję w kryzysie?

Spowolnienie w gospodarce każe na nowo przeliczyć wprowadzanie projektów Przemysłu 4.0 w polskich fabrykach. Słabsze odpadną. Są jednak sposoby, żeby przejść przez trudny okres.

Wiedzą na temat wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, dzielą się z nami: Fakro, Polcomm, ImFactory z Grupy Astor. Dwie pierwsze mają za sobą ciekawe wdrożenia, trzecia jest dostawcą nowoczesnych rozwiązań. Swoje ma do dodania Politechnika Śląska.

- Jeżeli cyfryzacja firmy to długoterminowy proces, zaplanowany na kilkanaście lat, to nawet techniczna recesja nie może go rozmontować. Trzeba dopasować harmonogramy do nowej rzeczywistości finansowej i dalej go prowadzić. Natomiast nowe projekty, które nie wyszły jeszcze ze stadium planów, należy przeliczyć na nowo - radzi Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro.

- Mając wizję przyszłości, wiedząc, dokąd zmierzamy, możemy sobie zrobić przystanek. Zatrzymać się na chwilę i przeanalizować sytuację rynkową - wskazuje Jacek Daukszewicz, wiceprezes ImFactory.

Jak mówi Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, na wdrażanie Industry 4.0 w firmie trzeba mieć "wiadro pieniędzy". Ale w zamian otrzymuje się dużą premię.

- Dziś wchodzimy jednak w czas, w którym gospodarka spowalnia i zbliża się recesja. Nikt nie przewidział wojny na wschodzie i kryzysu energetycznego. Już czas covidu był szalony. Na zaawansowane centra obróbcze czekaliśmy 24 miesiące, bo brakowało chipów do ich produkcji... Brakowało także innych komponentów. Sprawdzaliśmy, co jeszcze można wydrukować na drukarce 3D, żeby utrzymać ciągłość produkcji - opisuje Paweł Dziekoński.

Czas na ponowne przeliczenie projektów 4.0. Najlepsze się obronią

Podejmując decyzję o wprowadzeniu rozwiązań Przemysłu 4.0, trzeba działać bardzo racjonalnie: wiedzieć, jakie dane chce się zbierać i jak je potem wykorzystać. Dziś należy to jeszcze dobrze przeliczyć, biorąc pod uwagę, że wartość CAPEX-u (nakładów inwestycyjnych) w firmie może się zmniejszyć pod presją kryzysu.

- Trzeba też pamiętać, że cyfryzacja firmy to proces, który będzie trwał znacznie dłużej niż zwykły upgrade technologiczny produkcji. Decydując się na nią, cały czas trzeba myśleć, jakie przyniesie firmie korzyści i czy przełoży się na dodatkowy wolumen produkcji i wydajność. Inaczej żaden Przemysł 4.0 nie ma sensu... To wtedy w firmie tylko kosztowny gadżet - mówi wiceprezes Fakro.

Fundamentalne pytanie brzmi dziś, czy zwiększenie wolumenu produkcji i wydajności jest firmie potrzebne, gdy zapowiada się spowolnienie gospodarcze, a mówiąc wprost: gdy niepewne staje się, czy ten przyrost produkcji będzie można sprzedać?

Nadzieję daje to, że każdy kryzys się kiedyś kończy, chociaż dziś nie wiemy, kiedy się to stanie... No i to, że jak mówi chyba każdy podręcznik do zarządzania, powołując się na chińską mądrość, kryzys to zagrożenie, ale też szansa. Odnosi się to także do cyfryzacji.

To, że w gospodarce jest nerwowo, potwierdza Jacek Daukszewicz, wiceprezes ImFactory, spółki z Grupy Astor. Wiele firm wstrzymuje swoje projekty. Zastanawia się, czy zredukować CAPEX-y na wdrażanie kosztownych nowych technologii, czy dalej je prowadzić.

Na to pytanie łatwiej odpowiedzieć, jeśli firma posiada mapę drogową wdrażania nowych rozwiązań, plan na 4-5 lat do przodu, który pokazuje, jak ma ona wtedy wyglądać.

- Mając wizję przyszłości, wiedząc, dokąd zmierzamy, możemy sobie zrobić przystanek. Zatrzymać się na chwilę, przeanalizować sytuację rynkową. Sprawdzić, czy dalsze podążanie ścieżką modernizacji będzie obecnie opłacalne. Jeśli chwilowo nie, można projekt zawiesić - mówi Jacek Daukszewicz.

To ważne, bo projekty 4.0 warte są o wiele więcej niż gra wideo, pakiet MS Office czy nawet program księgowy za 10-15 tys. zł, jak czasami myśli się w firmach. W grę wchodzą setki tysięcy złotych lub miliony. Żeby zbierać dane i używać ich z zyskiem dla firmy, potrzebne jest opomiarowanie maszyn, dodanie czujników, zakup serwerów, oprogramowania etc. To wszystko można jednak wdrażać w etapach. Oczywiście, jeśli firma ma plan i chce się go trzymać...

Biznesowa efektywność nowych technologii zależy od skali produkcji

Zdaniem Dariusza Kozaka, właściciela Polcommu, firmy, która zajmuje się produkcją narzędzi do obróbki drewna i metalu, o sensie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 decyduje skala produkcji.

- Posiadamy dwa zakłady produkcyjne, zatrudniające po mniej więcej 80 osób. W jednym z nich prowadzimy produkcję małoseryjną, produkty są niemal customizowane. Czy koszty nowoczesnych technologii nie przewyższą w tym przypadku zysków? - pyta retorycznie.

Inaczej jest z drugim zakładem Polcommu, w którym produkuje się płytki wieloostrzowe z węglika spiekanego. Polcomm był prekursorem tej technologii w Polsce.

- Pomysł był szalony, ale udało się go zrealizować w 4-5 lat. Nowe technologie sprawdzają się przy produkcji masowej na rynek, który jest bardzo konkurencyjny, na którym walczymy z całym światem - mówi Dariusz Kozak.

Zapotrzebowanie na narzędzia skrawające rośnie, ponieważ na skutek wojny na wschodzie rosną zamówienia w przemyśle obronnym.

Edukacja musi się przeplatać praktyką w przemyśle. Są dobre przykłady

Trudne czasy będą testem dla współpracy przemysłu i świata nauki. Mówi o tym Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, podkreślając, jak duże znacznie ma to dla uczelni.

- Edukacja musi się przeplatać praktyką w przemyśle. Inaczej się nie da się wykształcić absolwentów dostosowanych do potrzeb rynku - mówi.

Technologia rozwija się dziś szybko. Zdarza się, że zmienia się ona w toku studiów. Uczelnia nie jest w stanie nadążyć z zakupami, żeby studenci mieli kontakt z najnowszymi patentami w czasie zajęć dydaktycznych... Świetnym miejscem na to są zakłady produkcyjne. Akurat na Śląsku współpraca z nimi układa się bardzo dobrze.

Na Politechnice działa też Centrum Przemysłu 4.0, którego prof. Timofiejczuk jest wiceszefem. Świadczy ono m.in. usługi wdrażania nowych technologii, w tym badań naukowych ich dotyczących, a także opracowywania opinii i studium wykonalności oraz prezentacji nowych technologii i badań w zakresie tworzenia struktur typu livinglab, idealab oraz faz przedprodukcyjnych.

Cytaty pochodzą z panelu "Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce (część 2)", który odbył się podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0. Moderatorem dyskusji był dziennikarz WNP.PL Adam Sierak.

W trakcie debaty przedstawiciele firm zaprezentowali przykłady rozwiązań z gatunku Przemysłu 4.0

ImFactory z Grupy Astor - wdrożenie dokonane przez spółkę w działającej w Polsce duńskiej firmie Dovista, która dzięki temu zaoszczędziła 85 proc. papieru biurowego (wcześniej w firmie zużywano 1600 ryz papieru miesięcznie – to 800 tys. kartek).

Fakro - ogólne zasady wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, w szczególe procesy automatyzacji produkcji półfabrykatów iglastych, okien fasadowych i schodów strychowych oraz działanie konfiguratora.

Polcomm - kompletna technologia wytwarzania węglikowych płytek wieloostrzowych.

Prezentacje i całą debatę można obejrzeć na nagraniu wideo.