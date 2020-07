Czyste technologie w cenie. Timmermans obiecuje miliard euro

KE ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na finansowanie przełomowych technologii w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla.

Fundusz na ten cel to miliard euro. Środki będą pochodziły z unijnego funduszu innowacyjnego, jednego z największych na świecie programów dotyczących innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Finansowany jest z dochodów z aukcji uprawnień do emisji, w ramach unijnego systemu sprzedaży uprawnień do emisji.

"Zaproszenie do składania wniosków pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie. UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku" - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

W latach 2020-2030 UE z funduszu na inwestycje ma przeznaczyć około 10 mld euro. Pieniądze będą pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcji oraz niewykorzystanych środków programu będącego poprzednikiem funduszu innowacyjnego - programu NER 300. Wsparcie unijne ma pomóc nowym technologiom w uzyskaniu dostępu do rynku.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla wszystkich państw członkowskich UE, a także Islandii i Norwegii. Środki mogą być wykorzystywane w projektach współfinansowanych ze środków publicznych.

Projekty będą oceniane pod kątem ich "potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności". Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 roku. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom.