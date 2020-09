Daimler zapłaci 2,2 mld dol za nadmierną emisję spalin

Niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler AG zapłaci 2,2 mld dol. w ramach ugody z amerykańskim rządem oraz stanem Kalifornia dotyczącej oskarżeń pod adresem firmy o łamanie norm emisji spalin – informuje we wtorek Reuters.

Ugoda zawarta przez Daimlera i jego spółkę zależną Mercedes-Benz USA dotyczy ok. 250 tys. samochodów osobowych i dostawczych z silnikami diesla, w których zamontowano oprogramowanie fałszujące informacje o poziomie emisji spalin. W jej ramach niemiecki koncern ma zapłacić 1,5 mld dol. amerykańskim władzom oraz dodatkowe 700 mln dol. na poczet ugody w sprawie pozwu zbiorowego złożonego przez właścicieli aut koncernu.

Zastępca Prokuratora Generalnego USA Jeffrey A. Rosen komentując zawarcie ugody, do którego doszło po trwającym blisko pięć lat śledztwie, podkreślił, że będzie ona "służyła do odstraszania innych (producentów - przyp.red.), którzy mogliby ulec pokusie łamania obowiązujących w naszym kraju przepisów dotyczących zanieczyszczania środowiska".

Umowa zobowiązuje Daimlera do dokonania w autach, których dotyczy sprawa, napraw zmniejszających nadmierną emisję spalin w ramach wydłużonej gwarancji, zaś w sytuacjach, gdy taka naprawa nie będzie mogła dojść do skutku w ustalonym terminie, koncern może być zobowiązany do odkupu wadliwych aut.

Pomimo podpisania ugody Daimler podkreśla, że zaprzecza oskarżeniom i odrzuca wszelką odpowiedzialność w sprawie. Reuters zauważa w tym kontekście, że przeciwko firmie wciąż toczy się postępowanie karne, którego efektem mogą być dodatkowe kary finansowe.