Daimler zapowiada dalsze oszczędności wobec recesji

Daimler planuje dalsze cięcia kosztów wobec spodziewanej straty operacyjnej za drugi kwartał br. Firma uznała poszukiwanie oszczędności za konieczne w związku z recesją wywołaną przez pandemię COVID-19 - ogłosił w środę szef koncernu ze Stuttgartu.

Dyrektor generalny Daimlera Ola Kaellenius przekazał w środę udziałowcom, iż obserwowany wzrostu popytu na samochody luksusowe w Chinach nie zrównoważy w tym roku strat ponoszonych w ostatnich miesiącach przez markę Mercedes-Benz. Wymusza to poszukiwanie dodatkowych oszczędności wykraczających poza wdrażany od marca program cięcia kosztów nastawionych na zwrot ku elektromobilności.

"Nasze poprzednie cele dotyczące wydajności były dostosowane do nadchodzących przemian, ale nie do globalnej recesji" - wyjaśnił menedżer cytowany przez agencję Reutera. Szef Daimlera powołał się przy tym na prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewa się w tym roku najgłębszej recesji od blisko stu lat.

Kaellenius dodał, że koncern rozpoczął już negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie możliwych oszczędności. Zastrzegł również, że w razie ponownego wzrostu popytu firma będzie w stanie w krótkim czasie przywrócić produkcję do poprzedniego poziomu. Jak zauważył, "już w czerwcu globalne dostawy detaliczne samochodów osiągnęły nieco wyższy poziom niż przed rokiem".

Okres od kwietnia do czerwca miał być dla Mercedesa najlepszym pod względem sprzedaży drugim kwartałem na rynku ChRL od kiedy firma jest tam obecna. Mimo to w całej pierwszej połowie 2020 r. sprzedaż marki spadła globalnie o ok. 19 proc. do 870 tys. pojazdów - podali przedstawiciele Daimlera.

Pełne sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2020 r. producent ze Stuttgartu ma ogłosić 23 lipca. W związku z kryzysem spowodowanym pandemią spółka spodziewa się znacznego spadku sprzedaży, skorygowanej straty operacyjnej i ujemnych niezakłóconych przepływów środków pieniężnych.