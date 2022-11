Dajemy robotom zmysły

Wamtechnik stawia na inteligentne coboty kontrolowane przez chmurę besmart.vision w celu selekcji i montażu ogniw w procesie produkcji battery packów.

Atende Industries postanowiło „nauczyć” robota wyboru i określania położenia ogniw bateryjnych w opakowaniach zbiorczych na podstawie inteligentnej analizy obrazu.

Docelowo coboty powinny być podłączone do chmury, czyli wspólnego „mózgu” nauczonego rozpoznawania wielu, różnych przedmiotów i „wzbogacanego” przez każde kolejne wdrożenie.

Coboty zapewniają stuprocentową pewność poprawności montażu oraz diagnostyki ogniw – można zrezygnować z dodatkowych urządzeń do inspekcji wizualnych.

Atende Industries stworzyło dla Wamtechnik, producenta pakietów bateryjnych, między innymi do pojazdów elektrycznych, stanowisko montażu modułów bateryjnych w oparciu o roboty współpracujące (coboty) sterowane przez platformę besmart.vision.

Platforma besmart.vision wykorzystująca głębokie uczenie maszynowe pozwala na inteligentne sterowanie robotami i wykonywanie przez nie czynności zarezerwowanych do tej pory wyłącznie dla ludzi, takich jak np. rozpoznawanie typu i położenia przedmiotów w przestrzeni trójwymiarowej. W przypadku opisywanego wdrożenia robot, dzięki besmart.vision, będzie w stanie samodzielnie rozpakowywać opakowania z ogniwami bateryjnymi, wykonywać ich diagnostykę i umieszczać docelowych obudowach (tzw. cell holder’s). Po uruchomieniu stanowiska operator nie będzie musiał wykonywać najbardziej żmudnej części procesu produkcyjnego i skupi się jedynie na ważnych czynnościach związanych z uruchomieniem modułu.

Atende Industries postanowiło „nauczyć” robota wyboru i określania położenia ogniw w opakowaniach zbiorczych na podstawie inteligentnej analizy obrazu. Firma zaczęła od analizy metod głębokiego uczenia maszynowego używanych do sterowania pojazdami autonomicznymi. - Przez 1,5 roku badaliśmy możliwości skomplikowanych, wielowarstwowych sieci neuronowych związanych z rozpoznawaniem obrazu przez systemy autonomicznych pojazdów. Na tej podstawie stworzyliśmy własną metodę uczenia sieci neuronowej opartą o modelowanie 3D i syntetyczne obrazy. Dało to bardzo dobre rezultaty. – mówi Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries.

Przy rosnącej liczbie produkowanych zestawów diagnostyka ogniw stawała się coraz trudniejsza

- Ogniwa przed zamontowaniem wymagały diagnostyki na dedykowanej maszynie, ze względu na rosnący wolumen produkcji jak i same rozmiary modułów bateryjnych ilość ogniw do diagnostyki drastycznie rosła. Powodowało to konieczność stosowania osobnej maszyny diagnostycznej jak również magazynowania ogniw po diagnostyce, co komplikowało proces produkcji i wymagało wykorzystania większej przestrzeni magazynowej na magazynowanie pośrednie – mówi Katarzyna Kerschke Habeck, prezes zarządu Wamtechnik i dodaje, że większa ilość koniecznych operacji zwiększała także liczbę miejsc, w których mogły następować potencjalne błędy.

- Proces uczenia robota przypomina proces uczenia małego dziecka. Trzeba mu pokazać wiele obrazów danego przedmiotu i wyjaśnić, gdzie się on na nich znajduje. Dlatego ważne jest, żeby docelowo coboty były podłączone do chmury, czyli wspólnego „mózgu” nauczonego rozpoznawania wielu, różnych przedmiotów i „wzbogacanego” przez każde kolejne wdrożenie. Wtedy ułatwi to obsługę nowych procesów produkcyjnych, w różnych zakładach, ponieważ będzie możliwe wykorzystanie już istniejacego repozytorium wiedzy – wyjaśnia Paweł Pisarczyk. Chociaż brzmi to jak wątek z dalekiej przyszłości, wdrożenie w Wamtechnk pokazuje, że znaczenie platform chmurowych dla inteligentnej robotyki ( takich jak besmart.vision) w nowoczesnym przemyśle będzie cały czas rosło.

Wkomponowanie cobota w całość linii i rytm jej działania było dużym wyzwaniem

Z punktu widzenia Wamtechnik największym wyzwaniem było zdefiniowanie miejsca pracy cobota, rodzaju operacji i wkomponowanie cobota w pracę linii montażowej. - Cała linia montażowa musiała zachować swój Takt Time, szybkość pracy cobota musiała być dostosowana do szybkości pracy linii montażowej, aby nie było konieczności przeprojektowania całej linii, co znacząco by podniosło koszt inwestycji – mówi Katarzyna Kerschke Habeck. Podkreśla przy tym elastyczność zastosowania cobotów w połączeniu z platformą Atende Industries.

- Nie bez znaczenia jest zwrot z inwestycji i zmienność rynku, na którym działamy a tym samym konieczność wybierania bardzo elastycznych rozwiązań, które pozwalają na szybką przebudowę stanowiska do innych operacji. Stąd decyzja o zastosowaniu cobotów, które mogą współpracować z ludźmi bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń – mówi Katarzyna Kerschke Habeck. Zastosowanie cobotów pozwoliło skrócić i uprościć proces, a także wyeliminować magazynowanie pośrednie. Ogniwa tuż przed uruchomieniem produkcji bezpośrednio z magazynu trafiają na linię produkcyjną i są bezpośrednio z opakowań montowane w modułach bateryjnych.

- Coboty poza eliminacją wymienionych operacji zapewniają stuprocentową pewność poprawności montażu oraz diagnostyki ogniw, nie musimy stosować dodatkowych urządzeń do inspekcji wizualnych, ma to ogromny wpływ na jakość finalnego produktu oraz oczywiście na zmniejszenie kosztów produkcji – mówi Katarzyna Kerschke Habeck i deklaruje, że na podstawie obecnych doświadczeń firma będzie wprowadzać kolejne coboty na swoich liniach montażowych.

Inteligentna robotyka oparta o chmurę to przyszłość produkcji

Na razie jednak to przypadek jednego zakładu, ale wdrożenie pokazuje potencjał inteligentnej robotyki. Jest to ważny początek rozwoju platformy chmurowej besmart.vision. Kolejny krokiem jest doprowadzenie do jej łatwego wdrażania w kolejnych zakładach i na kolejnych zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być wykorzystanie wspólnej bazy wiedzy tzn. sieci neuronowej zdolnej do rozpoznawania wielu przedmiotów i szybkiego uczenia się nowych wzorców. Stanowi to największe wyzwanie technologiczne, ale także jedną z największych szans na masowe upowszechnienie platformy besmart.vision jako narzędzia ułatwiającego robotyzację produkcji w małej i średniej skali. .

- Dążymy do tego, żeby platforma besmart.vision miała wiedzę na temat bardzo wielu przedmiotów i potrafiła je rozpoznawać bez konieczności kolejnego uczenia poszczególnych robotów. Chodzi nam o to, żeby wiedza wynikająca z przeprowadzonych dotychczas wdrożeń służyła do szybszego uczenia robotów i uruchamiania ich w nowych miejscach – wyjaśnia Paweł Pisarczyk.

Roboty wymyślono po to, by zastępowały ludzi w zbyt ciężkich lub zbyt monotonnych czynnościach, choćby takich, z jakich 100 lat temu naśmiewał się Charlie Chaplin w słynnej scenie pracy na taśmie produkcyjnej w filmie „Dzisiejsze czasy”. Roboty zaczęły więc wykonywać czynności często skomplikowane, ale idealnie powtarzalne – odbierały przedmioty w ściśle ustalony sposób ze stałych miejsc, w po wykonaniu zawsze idealnie tej samej czynności odkładały w ściśle wyznaczone miejsce.

Inteligentny robot powinien pracować jak człowiek

- Obecnie roboty wykonują w większości powtarzalne czynności, są programowane w sposób deterministyczny – mówi Paweł Pisarczyk. Wymaga to często stworzenia skomplikowanej mechaniki pozycjonującej i powoduje, że użycie robota przy krótkich seriach się po prostu nie opłaca. - Inteligentna robotyka polega na tym, że robot zachowuje się w pewnym sensie jak człowiek. Potrafi zlokalizować dany przedmiot w przestrzeni, chwyta go bez pozycjonera w odpowiedni sposób i może wykonać potem serię zaprogramowanych czynności. Dzięki temu, że roboty przez wykorzystanie kamer, czujników zaczynają „widzieć”, można automatyzować także bardziej skomplikowane operacje i ułatwić zastępowanie ludzi robotami – przekonuje Paweł Pisarczyk.

Stworzenie tego typu rozwiązań wymaga przede wszystkim odbioru danych np. obrazu w czasie wymaganym przez proces produkcyjny, a następnie analizowania tych danych przy pomocy metod sztucznej inteligencji. Problemy, które musi rozwiązań samodzielnie robot, Paweł Pisarczyk przyrównuje do sposobu działania samochodów autonomicznych, które muszą „obserwować” otoczenie, analizować sytuację i „podejmować decyzje”, żeby przemieszczać się samodzielnie w niedeterministycznym środowisku.

Samochód z kamer i czujników otrzymuje informacje o otoczeniu, tworzy z nich jego trójwymiarowy model. Wie, gdzie znajdują się jakie obiekty, przedmioty, jak się poruszają i na tej podstawie może podejmować decyzje. Robot robi to samo: otrzymuje z kamer informacje o świecie, wyłuskuje z nich i pozycjonuje te obiekty, które są dla niego istotne, a potem wykonuje zadane operacje. To już wymaga sztucznej inteligencji na dość zaawansowanym poziomie – wyjaśnia Paweł Pisarczyk.

Uczenie maszynowe wymaga dużej mocy obliczeniowej

- Przede wszystkim wymaga to zastosowania do przetwarzania danych metod uczenia maszynowego, które często do działania wymagają dużej mocy obliczeniowej i dużych zbiorów danych i użycia chmury . Integrację z chmurą ułatwiają nowe technologie komunikacyjne, w szczególności 5G, które umożliwią przekazywania danych w czasie rzeczywistym, co jest konieczne do sterowania procesem produkcyjnym – wyjaśnia Paweł Pisarczyk.

W Polsce rzeczywiste 5G, oparte o znacznie wydajniejszą, dedykowaną infrastrukturę jeszcze nie funkcjonuje, choć część telekomów już się nim chwali. Często oznacza to więc konieczność tworzenia hybrydowych rozwiązań, opartych o istniejącą infrastrukturę i wyuczone sieci neuronowe, tworzone w oparciu o stawiane lokalnie komputery.

- Wprowadzenie 5G znacznie uprości i przyspieszy wdrożenia inteligentnej robotyki – mówi Paweł Pisarczyk. Ma nadzieję, że za 2 – 3 lata sieć 5G stanie się rzeczywistością.

W inteligentnej robotyce wdrożenie nowego robota wydaje się znacznie prostsze niż wcześniej, bo nie wymaga pozycjonerów, budowania w jego miejscu pracy skomplikowanej mechaniki. Wystarczy postawić robota z kamerą, by podziwiać, jak wykonuje dużo bardziej skomplikowane i wymagające podejmowania decyzji czynności. Robot jednak sam się tego nie nauczy, nie „domyśli się” wymaganych czynności, jak mógłby to zrobić człowiek. Wszystkiego trzeba go nauczyć i konieczne jest, żeby proces uczenia był jak najbardziej efektywny i prosty.

- Dziś wyzwaniem naszych klientów z zakładów przemysłowych są procesy, które są uciążliwe i monotonne i trudne do automatyzacji, ponieważ wymagają analizy niedeterministycznego otoczenia i podejmowania decyzji w oparciu o tą analizę. Platforma chmurowa besmart.vision ma taką automatyzację ułatwić – podsumowuje Paweł Pisarczyk.