Dan Decasper nowym szefem warszawskiego Google Cloud

Nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud został Dan Decasper, który objął również stanowisko wiceprezesa Google. Jednocześnie do zespołu zarządzającego pracą biura dołączyli Joanna Obstój, jako dyrektorka ds. inżynierii UI oraz Marcin Mierzejewski, jako dyrektor ds. inżynierii w dziale Cloud Networking.

Jednocześnie dyrektorem w warszawskim biurze inżynieryjnym Google został Marcin Mierzejewski, odpowiedzialny za obszar cloud networking. Marcin Mierzejewski będzie zarządzał zespołem zajmującym się budową globalnych usług i technologii sieciowych Google Cloud Platform, skoncentrowanych na skalowaniu, bezpieczeństwie i kompleksowym monitorowaniu sieci. Poprzednio był dyrektorem oraz szefem krakowskiego biura inżynieryjnego amerykańskiej firmy OpenX. Doświadczenie zawodowe zdobywał też w Fujitsu i Motoroli. Jest absolwentem automatyki i robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Warszawskie centrum inżynieryjne rozwijające technologie Google Cloud to część flagowej inwestycji firmy w Polsce. Kilkusetosobowy zespół inżynierski w Warszawie pracuje nad usługami i produktami, z których korzystają nie tylko polscy partnerzy firmy, ale też globalni klienci usług chmurowych Google, tacy jak Spotify, Snapchat czy Twitter. Technologie te wspierają też działania własnych produktów Google (np. Wyszukiwarka, YouTube, Gmail, Zdjęcia Google itp.). Już dziś Warszawa jest największym centrum inżynieryjnym Google Cloud w Europie.Według firmy badawczej BCG rynek cloud computingu w Polsce będzie rósł o 15-20 proc. rocznie. Do wzrostu ma się przyczynić m.in. otwarcie regionu Google Cloud, który firma zapowiedziała na kwiecień. Będzie to jedyna tego typu inwestycja, którą firma uruchomi w tym roku w Europie.