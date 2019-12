Dane to nowa ropa dla gospodarki. Polska ma istotne atuty do wykorzystania

Jakie są najlepsze sposoby na to, by móc wyciągać korzyści z mnożących się w gospodarce danych? Jak radzimy sobie z problematyką big data w Polsce? Jakie są perspektywy dla polskiej gospodarki związane z wykorzystaniem danych? Co nam grozi, jeśli prześpimy sprawę efektywnego korzystania z danych? Takie pytania zadaliśmy czołowym menedżerom firm, które pracują na dużych zbiorach danych zajmują się na co dzień.

Atutem Polski są zdolni informatycy i kreatywne firmy.

Z drugiej strony wiele krajowych przedsiębiorstw ciągle nie widzi interesu w zaawansowanym przetwarzaniu danych.

Tymczasem cyfrowe dane stają się właśnie nową "ropą" dla gospodarki.