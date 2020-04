Daniel Arak, Itmagination: ciężko będzie "obronić się" przed cyfryzacją

Cieszymy się, że kolejny światowy producent inwestuje w montownię w Polsce, lecz takie inwestycje nie służą rozwojowi polskiej innowacyjności. W ten sposób jako kraj stajemy się zapleczem produkcyjnym, zamiast pokazywać własne możliwości - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Daniel Arak, współzałożyciel i członek zarządu Itmagination. Jego zdaniem wszyscy powinniśmy starać się maksymalnie wykorzystać fakt, że wywołany pandemią kryzys mocno przyspieszy procesy cyfryzacyjne.

Trudne lekcje

Kolejny kryzys do wykorzystania

Szansa na awans Polski

- Firma urosła w każdym możliwym obszarze. Mogę powiedzieć, że obecnie jesteśmy dojrzałą firmą, mimo że 11 lat to nie tak długa perspektywa. Zespół liczący ponad 400 osób, przychody za 2019 rok na poziomie 90 mln złotych i 70 proc. obrotu z projektów zagranicznych, to mówi samo za siebie - opowiada Daniel Arak.- Gdy zaczynaliśmy pracę w kilkuosobowym zespole i zarabialiśmy jako firma tysiące, a nie miliony złotych, oczywiście marzyliśmy o takich wynikach, ale nie mogliśmy mieć pewności, że Itmagination tak się rozwinie - dodaje.Podkreśla przy tym, że o sukcesie firmy zdecydowały kompetencje i dostarczanie powtarzalnej jakości.- Waleczny zespół zarządzający, który tego samego oczekuje od reszty pracowników, silne kompetencje w umiejętności programowania i zdolność do podejmowania trudnych, często ryzykownych decyzji. Bez tego nie można stworzyć dużego biznesu - opowiada współzałożyciel Itmagination.Nie oznacza to jednak, że po drodze nie było trudnych chwil. Kilka lat temu założyciele firmy postanowili usunąć się cień, przekazując władzę operacyjną kadrze menedżerskiej. Sami zaś mieli skupić się na realizacji dużych planów i ustanawianiu długofalowej strategii. Szybko jednak okazało się, że bez dotychczasowego zaangażowania założycieli firma nie działa już tak dobrze.- To była bardzo cenna lekcja z zarządzania biznesem - przyznaje Daniel Arak. - Okazało się, że nikomu tak jak nam nie zależało na Itmagination. Firma jest naszym dzieckiem ze wspaniałą perspektywą na przyszłość, a ustępując miejsca menedżerom, mieliśmy wrażenie, że ten potencjał zostaje zmarnowany.Jak zaznacza, razem Pawłem Borowskim i Dawidem Łazińskim mają jasną wizję rozwoju, którą wiedzą, jak realizować. Deklaruje przy tym, że choć doba często jest dla nich zbyt krótka, aby zająć się wszystkimi sprawami, to samodzielne zarządzanie daje im wielką frajdę, a świadomość, że jest to ich własne dzieło, napędza do rozwoju.- Nie uważam, że przekazanie władzy menedżerom jest złym rozwiązaniem. Istnieje wiele firm, które działają w taki sposób i osiągają sukcesy. Może dla Itmagination nie był to po prostu odpowiedni moment - zastrzega.Tak jak młodych biznesmenów zaskoczył kryzys 2008 roku, tak dla rynkowych wyjadaczy zaskoczeniem okazała się skala kryzysu, który właśnie się rozpoczął. Itmagination przygotowywało się co prawda na dekoniunkturę, ale nikt nie przypuszczał, że wybuchnie nagle pandemia, która poważnie sparaliżuje całe sektory gospodarki.- Byliśmy gotowi na spowolnienie gospodarcze, które pojawiało się na światowym horyzoncie już od dłuższego czasu. Niespodzianką była jednak forma tego kryzysu i jego gwałtowny charakter - przyznaje Daniel Arak.W 2008 roku firma była mała i z założenia elastyczna, co ułatwiało działanie w dynamicznych warunkach gospodarczych. Dziś jest to okrzepły biznes, z kilkuset osobami na pokładzie, którego przedsięwzięcia wymagają dużo większej koordynacji i mobilizacji nie w jednym miejscu, ale praktycznie na całym świecie.Wymuszona pandemią migracja ku rozwiązaniom cyfrowym stanowi jednak biznesową okazję dla firmy, która opiera się na wytwarzaniu narzędzi informatycznych.- Nagle staliśmy się świadkami wykonywania obowiązków służbowych, załatwiania spraw urzędowych czy robienia zakupów w 100 proc. zdalnie. Świat w ciągu kilku tygodni został zmuszony do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości - zwraca uwagę współwłaściciel Itmagination.- Epidemia koronawirusa to ogromna szansa dla firm dostarczających technologie cyfrowe, jak np. usługi chmurowe czy infrastrukturę informatyczną, celowo pomijam tutaj firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne. Dowiedzieliśmy się, że większość codziennych spraw i obowiązków możemy zrealizować za pomocą internetu i tutaj moim zdaniem należy upatrywać szans na rozwój biznesu - podkreśla.Toteż jego zdaniem obecna sytuacja doprowadzi do daleko posuniętej cyfryzacji wszystkich dziedzin, także tych, które jej się w jakiś sposób dotąd opierały.- Uważam, że ciężko będzie nam „obronić się” przed cyfryzacją, jeśli będziemy chcieli utrzymać konkurencyjność i spełniać stale rosnące oczekiwania konsumentów. Lockdown pokazał, że istnieją już narzędzia, tylko musimy je zaadaptować do codziennego użycia - argumentuje.To może też być szansa na sprawienie, że Polska przesunie się w górę gospodarczej drabiny świata. Warunkiem jest jednak promowanie firm za innowacje, a nie tylko za niskie koszty pracy.- Mamy „papiery”, aby być innowacyjnym krajem, ale to także wymaga czasu. Przede wszystkim powinniśmy stawiać na promowanie własnych rozwiązań i technologii. Cieszymy się, że kolejny światowy producent inwestuje w montownię w Polsce, lecz takie inwestycje nie służą rozwojowi polskiej innowacyjności. W ten sposób jako kraj stajemy się zapleczem produkcyjnym, zamiast pokazywać własne możliwości - twierdzi Daniel Arak.- Władze powinny równie często chwalić się firmami, które potrafią z sukcesem konkurować na rynku globalnym, nie dzięki kosztom pracy, a kwalifikacjom i innowacyjności - zaznacza.Jak dodaje, ważnym aspektem jest także współpraca biznesu ze światem nauki. Jego zdaniem należy postawić na wzajemny dialog, a technologie i innowacje powinny odpowiadać na realne potrzeby biznesu, a nie tylko spełniać oczekiwania edukatorów i udzielających granty.Itmagination po latach dynamicznych wzrostów miało skupić się właśnie na stabilizacji biznesu oraz budowaniu trwałych fundamentów finansowych, personalnych i pielęgnowaniu relacji z klientami. Nowy kryzys oznacza jednak nowe wyzwania i częściowa zmianę strategii.- Obecna sytuacja zmieniła strategię wielu firm na obecny rok, także i naszą. Oczywiste jest, że w momencie, gdy nasi klienci starają się zachować ciągłość działania, my także skupiamy się na stabilności Itmagination oraz zapewnieniu komfortu naszym pracownikom - mówi Daniel Arak.- Rok 2020 i zapewne początek 2021, w zależności od tempa opanowania skutków koronawirusa, upłynie pod znakiem ochrony miejsc pracy obecnych pracowników i zatrzymania jak największej liczby obecnych klientów - prognozuje.Jednocześnie ocenia, że migracja codziennego świata do internetu sprawiła, iż klienci już myślą o nowych wdrożeniach z udziałem Itmagination, które umożliwią konsumentom korzystanie z usług w sieci.- Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądać świat po koronawirusie. Na pewno większość firm odkryje zalety pracy zdalnej, urzędy staną się bardziej „przyjazne cyfrowo”, a konsumenci będą oczekiwać, że kolejne usługi zostaną zrealizowane w internecie. To daje szanse Itmagination na optymistyczną perspektywę nowych wyzwań i kolejnych projektów dla czołowych światowych firm - podsumowuje Daniel Arak.