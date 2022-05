Data Walk notuje stratę, mimo wzrostu przychodów

DataWalk, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka technologiczna zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku ponad 7 mln zł straty netto. Strata w ujęciu rocznym okazała się większa, mimo rosnących przychodów ze sprzedaży.

Grupa DataWalk w pierwszym kwartale 2022 roku wypracowała 4,2 mln zł przychodów, więcej o 21 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku. Mimo wzrostu sprzedaży, starta netto wyniosła 7,3 mln zł, wobec 5 mln zł straty rok wcześniej.

- Wzrost wartości sprzedaży jest przede wszystkim wynikiem pomyślnej finalizacji realizowanych przez Grupę kolejnych projektów w Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych rynkach zagranicznych, na których działa Grupa, jak również wzrostem udziału przychodów w USD w ogólnych przychodach ze sprzedaży Grupy, skutkujący wzrostem przychodów wyrażonych w walucie funkcjonalnej Grupy - podała DataWalk w raporcie.

Niezbyt imponującą dynamikę wyników prezes spółki tłumaczy sezonowością działalności w branży.

- Pierwsze kwartały każdego roku na rynku enterprise software tradycyjnie skupiają się na inicjowaniu procesów sprzedażowych, planowaniu projektów przewidzianych na obecny rok oraz inwestycjach nakierowanych na zwiększanie przepustowości biznesu. Zwykle na naszym etapie rozwoju przekłada się to zarówno na istotny wzrost kosztów, jak i niewielkie rozpoznanie przychodów, stanowiących zwyczajowo około 5-10 proc. sprzedaży w danym roku. W pierwszym kwartale 2022 poświęciliśmy dużo energii na zwiększenie zatrudnienia i przygotowanie do kolejnego etapu naszego rozwoju, czego przykładem jest znaczny wzrost naszych zasobów głównie w zespole System Engineering, co powoli zaczyna pozytywnie wpływać na naszą działalność i będzie miało większy wpływ na procesy go-to-market w drugiej połowie 2022 roku - napisał prezes Paweł Wieczyński.

Spółka wskazuje na istotny wzrost przychodów osiągnięty na rynkach obu Ameryk, gdzie ich wartość w I kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 2,5 mln zł i była o 118 proc. wyższa niż porównywalnym okresie roku 2021.

- Mając na uwadze, że rynek amerykański jest strategicznym rynkiem dla grupy, wartym podkreślenia jest fakt, iż I kwartał 2022 r. był okresem, w którym przychody z regionu obu Ameryk po raz kolejny odpowiadały za ponad połowę (60 proc.) przychodów - podała DataWalk w raporcie.

Poniżej rozbicie przychodów pod względem struktury sprzedaży:

Grupa DataWalk działa na globalnym rynku informatycznym w zakresie analizy danych (tzw. big data) oferując firmom i instytucjom technologię, w postaci autorskiej platformy analitycznej DataWalk. Spółka jest notowana na GPW, jej kapitalizacja wynosi 730 mln zł.

