DATA4 zbuduje centrum danych pod Warszawą za ponad miliard złotych

Francuska firma DATA4 zainwestuje w Polsce ponad 1 mld złotych w budowę kampusu przetwarzania danych. Inwestor w Jawczycach pod Warszawą rozpoczął już budowę.

Centra danych unowocześniają gospodarkę

Do 2026 roku Polska może stać się jednym z liderów na rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej.- Polska charakteryzuje się stabilną i prężną gospodarką o jednym z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie. Lokalizacja naszego kraju w samym sercu Europy powoduje, że Polska jest niezwykle atrakcyjnym krajem dla europejskiej logistyki, transportu i telekomunikacji. Według raportu Tech Emerging Europe Advocates , Polska jest także jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że nasza inwestycja przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju rynku, a przy tym będzie stanowić atrakcyjną ofertę dla polskich firm myślących o cyfrowej transformacji - powiedział Adam Ponichtera, dyrektor oddziału DATA4 w Polsce.Centra danych jako filary nowoczesnego rozwoju przyczyniają się do rozwoju cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństw. Dążąc do minimalizowania wpływu technologii na środowisko i społeczeństwo, DATA4 wdraża pakiet działań pod nazwą DATA4Good, którego celem jest połączenie wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem, a cyfryzacji z dbałością o środowisko.DATA4 jest także sygnatariuszem Climate Neutral Data Center Pact (Paktu na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych), do którego należy 25 operatorów i 17 stowarzyszeń branżowych. W ten sposób sektor dąży do uzyskania neutralności węglowej do roku 2030, wdrażając jednocześnie efektywność energetyczną, zakupy w pełni bezemisyjnej energii, a także realizując cele zużycia wody.Energia pozyskiwana do zasilania centrów danych DATA4 pochodzi ze źródeł odnawialnych lub jest rekompensowana energią pozyskiwaną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.DATA4 jest jedynym w pełni europejskim operatorem i inwestorem na rynku centrów danych. Założona we Francji w 2006 roku grupa finansuje, projektuje, buduje i zarządza własnymi centrami danych, zapewniając klientom rozwiązania w zakresie hostingu danych.Wykorzystując wyłącznie europejski kapitał, DATA4 pozostaje własnością podmiotu AXA Investment Managers – Real Assets, który zapewnia dostęp do funduszy umożliwiających dalszy rozwój.Obecnie firma zarządza 24 centrami danych zlokalizowanymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Luksemburgu. Dzięki pozyskaniu nowych funduszy w 2020 r. i zwiększeniu możliwości finansowania w I połowie 2021 r., DATA4 planuje przeznaczyć 1,3 mld euro na budowę 24 kolejnych centrów danych i dalsze przyspieszenie rozwoju. Wśród zaplanowanych inwestycji znajduje się kampus w Polsce oraz kolejne projekty w Skandynawii i Niemczech.Firma dysponuje rezerwami gruntów o łącznej powierzchni 137 ha oraz mocy energetycznej na poziomie 384 MW.