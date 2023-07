Dawnego Twittera już nie ma. Zmiana logo to dopiero początek

Elon Musk chce odcisnąć swoje piętno na Twitterze. Zmiana ikonicznego logo niebieskiego ptaka na znak X ma stanowić o nowej jakości serwisu społecznościowego popularnego wśród polityków czy dziennikarzy.

Właściciel Twittera Elon Musk zasygnalizował w niedzielę, że zrobi więcej, aby poprowadzić firmę mediów społecznościowych w nowym kierunku, wprowadzając rebranding, który będzie polegał na zastąpieniu dobrze znanego logo niebieskiego ptaka literą X. Ta decyzja była argumentowana chęcią przyciągnięcia reklamodawców.

Niedawno Musk przyznał, że przychody z reklam pozostają prawie o połowę niższe niż kiedyś. Przepływy pieniężne Twittera były ujemne, a w wyniku tego rosło zadłużenie serwisu społecznościowego - podaje Reuters.

Elon Musk zapowiedział w niedzielnym tweecie, że chce zmienić logo Twittera i zapytał miliony swoich obserwujących, czy opowiedzieliby się za zmianą schematu kolorów witryny z niebieskiego na czarny. Nowe logo i kolorystyka mają nawiązywać do jego działalności SpaceX, w ramach której amerykański miliarder prowadzi działalność w sektorze kosmicznym. Jednak główną przyczyną zmiany nazwy jest przywiązanie amerykańskiego miliardera do znaku X.

Elon Musk od początku swojej kadencji wprowadza kontrowersyjne rozwiązania na Twitterze

Po tym, jak Musk kupił za 44 mld dolarów komunikator społeczny w październiku 2022 roku, Twitter przyjął nazwę przedsiębiorstwa miliardera X Corp, odzwierciedlając jego wizję stworzenia superaplikacji - takiej jak chiński WeChat. Po przejęciu Twittera Musk zwolnił CEO Paraga Agrawala, dyrektora finansowego Neda Segala i dyrektora prawnego Vijaya Gadde oraz znacznie zredukował pozostały personel serwisu społecznościowego, co spotkało się z krytyką wielu środowisk branży IT, głównie ze względu na skalę i bezwzględny styl, w jakim zwalniano pracowników.

Twitter za sprawą rebrandingu będzie próbował przekształcić globalny rynek cyfrowy

Z kolei Linda Yaccarino, dyrektorka generalna Twittera napisała odnośnie do zmiany nazwy, że "to wyjątkowo rzadka rzecz - w życiu czy w biznesie - kiedy dostajesz drugą szansę, by zrobić kolejne duże wrażenie. Twitter zrobił ogromne wrażenie i zmienił sposób, w jaki się komunikujemy. Teraz X pójdzie dalej, przekształcając globalny rynek".

Firma spotkała się z powszechną krytyką również ze strony użytkowników i specjalistów od marketingu, gdy Musk ogłosił na początku tego miesiąca, że Twitter ograniczy liczbę dostępnych tweetów dziennie. Zweryfikowane konta mają limit 6 tys. tweetów dziennie. Pozostali mogą liczyć na dostęp do dziesięciu razy mniej postów. Z kolei w przypadku nowych, niezweryfikowanych kont, przeczytać będzie można ich ledwie 300 .