Debiut Brand24 na GPW. Monitoring mediów zainteresował inwestorów

Brand24, spółka notowana na NewConnect, zajmująca się monitoringiem treści w internecie, zadebiutowała 11 maja na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu w pierwszym dniu notowania wzrósł o 3,13 proc., do 33 zł. Wcześniej, od 2018 roku, akcje spółki były notowane na rynku NewConnect.

Inteligentny monitoring w sieci

Od I kw. 2021 roku firma wprowadza nowe, komplementarne produkty kierowane do specjalistów marketingu i PR. Są to m.in. dedykowane analizy sentymentu wobec danej marki, przygotowywane przez dział analityczny wspomagany zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym oraz bezpośrednią konkurencją.- To nie koniec nowości w naszej ofercie. Już teraz analizujemy zainteresowanie wersją Brand24 skierowaną do inwestorów giełdowych, którzy chcą mieć kompletny i natychmiastowy dostęp do informacji o wybranych spółkach. Pozwala im to często osiągnąć przewagę informacyjną nad szerokim rynkiem - podkreśla Michał Sadowski.Czwarty kwartał 2020 roku Brand24 zakończyła z 3,5 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym do tego samego okresu 2019 roku.Projekt Brand24 zakwalifikowany został w tym roku do uzyskania 3,8 mln zł dotacji z funduszy unijnych. Pieniądze przeznaczone mają być na „realizację i wdrożenie algorytmów sztucznej inteligencji służących analizie obecności marki w Internecie”. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 6,4 mln zł. Zgodnie z planem ma zostać on wdrożony do 2023 roku.- Brand24 jest w trakcie transformacji produktowej, która ma na celu zmianę podejścia do monitoringu marki w sieci. Następuje transformacja od narzędzia dostarczającego wzmianki internetowe w kierunku produktu zapewniającego interpretację tego, co o marce napisane jest w sieci. Do zbudowania takiej technologii kluczem są: sprawny system indeksowania treści Internetowych, algorytmy sztucznej inteligencji działające na semantyce tekstu pisanego oraz dziedzinowa wiedza z zakresu monitoringu marki w sieci - wyjaśnia Piotr Wierzejewski, członek zarządu, CTO w Brand24.- Po 10 latach, mając już skuteczny mechanizm indeksowania internetu i dogłębną wiedzę dziedzinową, wykonujemy kolejny krok. To budowa algorytmów potrafiących interpretować treści pojawiające się na temat marek naszych klientów - dodaje.- Zaplanowane na najbliższe lata prace badawcze będą dużym krokiem w rozwoju technologii Brand24. Problemy wielojęzykowej analizy tekstu, a także budowy modeli analizujących dane multimodalne są aktualnie jednym z najciekawszych i najbardziej rozwojowych kierunków badań nad sztuczną inteligencją. Pozwolą nam one rozbudować produkt w obszarach bardzo istotnych dla klientów - mówi Krzysztof Rajda, Head of R&D w Brand24.Brand24 jest właścicielem narzędzia do monitoringu treści w Internecie. Obecnie z usług spółki korzysta 3610 firm z całego świata. Oprócz monitoringu mediów internetowych spółka oferuje rozszerzone analizy i raporty opracowywane na zamówienie klientów, którzy oczekują dostarczenia produktu bardziej zaawansowanego. Analiza zawiera przetworzone już dane w postaci gotowych wniosków i rekomendacji. Jak podaje spółka, pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym oraz bezpośrednią konkurencją.