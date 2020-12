Debiut PCF Group, czyli kolejny producent gier na GPW

Producent gier PCF Group zadebiutował w piątek 18 grudnia 2020 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kiedy handel ruszył, akcje mocno zwyżkowały. Do obrotu trafiło 27,5 mln akcji serii A oraz 2,06 mln praw do akcji serii B. Wartość oferty publicznej PCF Group to 203 mln zł.

Cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych.

Zainteresowanie zakupem akcji PCF Group jest tak duże, że faktyczny start notowań akcji był opóźniony o ponad godzinę.

W szczytowym momencie wzrosty sięgały 70 proc.