Decyzja ws. Huaweia będzie bardzo kosztowna dla brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej

Brytyjska firma telekomunikacyjna BT Group szacuje, że ograniczenie udziału Huaweia w budowie krajowej sieci 5G może kosztować firmę ponad 500 mln funtów (657 miln USD) w ciągu najbliższych pięciu lat - informuje Guardian.

BT wykorzystuje w masztach i wieżach swojej sieci komórkowej więcej urządzeń Huawei niż będzie to dozwolone na podstawie nowych przepisów, co oznacza, że firma będzie musiała je wymienić na sprzęt innych producentów.

We wtorek brytyjski premier Boris Johnson poinformował, iż "dostawcy wysokiego ryzyka" zostaną dopuszczeni do budowy sieci łączności nowej generacji, ale ich udział ma być nie większy niż 35 proc.

Wartość akcji BT spadły o 5 proc., po policzeniu kosztów finansowych demontażu sprzętu Huawei oraz po słabszych niż oczekiwano wynikach firmy za trzeci kwarta.

Obecnie BT wykorzystuje w masztach i wieżach swojej sieci komórkowej więcej urządzeń Huawei niż będzie to dozwolone na podstawie nowych przepisów, co oznacza, że firma będzie musiała je wymienić na sprzęt innych producentów.

We wtorek brytyjski premier Boris Johnson poinformował, iż "dostawcy wysokiego ryzyka" zostaną dopuszczeni do budowy sieci łączności nowej generacji, ale ich udział ma być nie większy niż 35 proc.

Zaliczony do tej grupy chiński koncern Huawei będzie mógł zatem dostarczać sprzęt brytyjskim operatorom, ale zostanie wyłączony z budowy krytycznych elementów sieci oraz jej rdzenia, jak i z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach o znaczeniu strategicznym, np. w pobliżu elektrowni jądrowych czy baz wojskowych.

Ten sam limit 35 proc. dotyczy szerokopasmowego przesyłu danych za pomocą sieci światłowodowej, ale to jest mniej problematyczne, jako że na razie objętych nią zostało tylko 10 proc. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Wartość akcji BT spadły o 5 proc., po policzeniu kosztów finansowych demontażu sprzętu Huawei oraz po słabszych niż oczekiwano wynikach firmy za trzeci kwartał - pisze dziennik. Firma odnotowała 3 proc. spadek przychodów do 5,77 mld funtów w ostatnich trzech miesiącach roku; zyski spadły o 4 proc. do 1,97 mld funtów.

Jak tłumaczy prezes BT Philip Jansen, obecnie nadajniki 5G montowane są na nadajnikach 4G i muszą one pochodzić od tego samego dostawcy sprzętu. "Ponad 35 proc. [naszych] urządzeń 4G to Huawei. Będziemy musieli zdemontować cześć z nich i nie będziemy mogli wykorzystać ich ponownie" - powiedział, zaznaczając, że to spowoduje największe koszty. " Aby 5G działało, będziemy musieli korzystać ze sprzętu innych producentów" - dodał.

Jansen zasugerował, że całkowite koszty mogą być większe niż 500 milionów funtów, ponieważ ograniczenie 35 proc. dotyczyło także ilości danych 5G, które będą mogły być przesyłanych za pośrednictwem sprzętu Huawei. To może wymagać jego dodatkowej wymiany, jeżeli jest on używany na gęsto zaludnionych obszarach o dużym natężeniu ruchu, takich jak Londyn czy Manchester.