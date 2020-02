Deere współpracuje z "Uberem dla traktorów", by wspomóc rolników w Afryce

Producent maszyn rolniczych Deere nawiązał w Afryce współpracę z określaną jako "Uber dla traktorów" firmą Hello Tractor. Technologia start-upu pozwala rolnikom na wynajęcie i wezwanie niezbędnych maszyn za pomocą aplikacji - podała we wtorek agencja Reutera.

Deere będzie wyposażał swoje traktory na rynek afrykański w niewielkie "czarne skrzynki", umożliwiające monitorowanie m.in. położenia maszyny czy poziomu paliwa. Dodatkowo łączą się one z aplikacją mobilną Hello Tractor.

Inicjatywa ma stymulować sprzedaż Deere w Afryce - kontynencie z najwyższym wskaźnikiem ubóstwa, w którym nadal przeważająca część prac rolniczych wykonywana jest siłą ludzkich rąk.

Aplikacja Hello Tractor ma łączyć rolników mających niewielkie pola uprawne, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup własnej maszyny, z firmami kontraktorskimi wykonującymi zmechanizowaną pracę na polach za opłatą.

Obecnie w ramach pilotażu skrzynki start-upu zainstalowano w 400 maszynach w Kenii i Ghanie. W drugiej połowie roku moduły elektroniczne mają być oferowane wszystkim obecnym na kontynencie firmom oferującym rolnicze usługi kontrahenckie, które zaopatrują się w urządzenia rolnicze Deere.

"Chcemy, by każdy afrykański rolnik miał dostęp do maszyn rolniczych. Odkryliśmy, że dotychczas jednym z problemów było łączenie posiadaczy niewielkich pól z właścicielami traktorów" - wskazał odpowiedzialny za interesy Deere w Afryce Subsaharyjskiej Jacques Taylor.

Według Deere dane zbierane przez aplikacje mogą pomóc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów na własny traktor. Wiele wniosków o pożyczkę jest bowiem odrzucanych, ponieważ rolnicy posiadają niewielkie pola, niewiele zarabiają i nie mają potwierdzonej zdolności kredytowej. Dane z Hello Tractor mogą jednak pokazać, że osoby regularnie wykorzystują maszyny w swojej pracy, a statystyki pomogą w złożeniu przekonujących oświadczeń finansowych.

Agrimech Africa to jedna z firm kontrahenckich, która zgodziła się na instalację urządzeń Hello Tractor. Szef firmy Pascal Kaumbutho liczy, iż aplikacja pozwoli mu dotrzeć do nowych klientów i zoptymalizować eksploatację maszyn.

Firma z Nairobi zarządza obecnie parunastoma traktorami, ale w przyszłości Kaumbutho planuje flotę około tysiąca maszyn. "Obecnie docieramy do ok. 1,5 tys. rolników. W dwa czy trzy lata chciałbym docierać już do 20 tys. gospodarstw" - powiedział.

"Tylko w Nigerii brakuje obecnie ok. 750 tys. traktorów. Nasza technologia praktycznie tworzy nowy rynek dla firm chcących sprzedawać w Afryce sprzęty rolnicze" - wskazał założyciel Hello Tractor Jehiel Oliver.

Rocznie przychody Deere wynoszą ok. 40 mld USD, przeważająca część pochodzi z regionów Ameryk i Europy. Przedsiębiorstwo nie wydziela wyników finansowych z Afryki, ale połączone przychody z Afryki, Azji, Australii i Nowej Zelandii oraz Bliskiego Wschodu wyniosły w ubiegłym roku 3,9 mld USD.

Poza RPA - kraju z najbardziej rozwiniętą gospodarką w regionie - na kontynencie Afryki ok. 80 proc. prac rolniczych wykonywanych jest ręcznie. Zbiory są zaś mniejsze o połowę od światowej średniej. Do 2050 r. populacja kontynentu ma się jednak podwoić, więc niezbędne jest znaczne zwiększenie produktywności rolnictwa - ocenił Reuter.