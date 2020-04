Deliveroo zwolni 15 proc. pracowników; powodem kryzys

Specjalizujący się w dostawie posiłków z restauracji brytyjski serwis Deliveroo zamierza zwolnić 15 proc. z 2,5 tys. zatrudnianych przez siebie pracowników etatowych. Firma tłumaczy decyzję spadkiem dochodów w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19.

Zgodnie z zapowiedzią pracę w Deliveroo straci 367 osób. Dalszych 50 zatrudnionych zostanie wysłanych na przymusowy urlop. Firma nie sprecyzowała jeszcze, które stanowiska albo działy zostaną zlikwidowane.

"Kryzys dotknął niemal wszystkie branże. W rezultacie, podobnie jak i inne spółki, Deliveroo musiało podjąć pewne działania, żeby przetrwać. Jesteśmy zmuszeni do obcięcia długofalowych kosztów, co niestety oznacza, że niektóre posady zostaną zlikwidowane, a inne tymczasowo zawieszone. To niezwykle trudne dla wszystkich w firmie. Teraz naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie, że osoby, które stracą pracę, otrzymają pełne wsparcie" - przekazał rzecznik Deliveroo w oświadczeniu.

Brytyjska firma internetowa działa dzisiaj na 13 rynkach na całym świecie, głównie w Europie, Azji i na Bliskich Wschodzie. Roczne przychody Deliveroo znacząco podskoczyły w 2018 r. po tym, jak spółka przeprowadziła ekspansję na kolejne kraje poza Wielką Brytanią. Jednak w kolejnych latach, nawet przez wybuchem pandemii, zaczęła odnotowywać straty. Sytuacja mocno pogorszyła się w wyniku kryzysu wywołanego przez Covid-19, jako że wiele restauracji zawiesiło działalność; także klienci mniej chętnie wydają pieniądze na posiłki na wynos.

Brytyjski urząd antymonopolowy CMA uznał w połowie kwietnia złą sytuację Deliveroo za przesłankę do wycofania zgłaszanych wcześniej zastrzeżeń ws. ubiegłorocznej inwestycji Amazona. Chodziło o zakup wartych 575 mln dolarów udziałów w start-upie przez holding Jeffa Bezosa. CMA uznało ostatecznie, że Deliveroo potrzebuje zastrzyku gotówki, by uniknąć upadłości.

Wcześniej w tym miesiącu amerykańska stacja CNBC poinformowała, że Wielka Brytania odnotowała gwałtowny spadek popytu na usługi dowozu posiłków. Do tego stopnia, że lokalni dostawcy mają problem, żeby zarobić na życie.