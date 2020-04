Deloitte i Huawei: 5G pomoże zwalczyć COVID-19

Straty gospodarcze w wyniku epidemii SARS-CoV-2 mogą być odczuwalne przez kilka najbliższych lat i być wyższe niż w czasie kryzysu 2008 roku. Już teraz, aby wzmocnić swoje gospodarki, banki centralne ponad 50 krajów obniżyły stopy procentowe, a rządy wielu z nich szukają odpowiednich narzędzi do walki z epidemią i jej skutkami. Jednym z elementów, które mogą wzmocnić zarządzanie kryzysowe jest sprawna komunikacja sieciowa na najwyższym szczeblu, a także między ośrodkami medycznymi.

Według U.S. Private Sector Job Quality Index w samych tylko Stanach zagrożonych jest 37 milionów pracowników. Wg prognoz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju straty gospodarcze mogą sięgać nawet 1 bilion dolarów.

Według wspólnego raportu Deloitte i Huawei, sytuację kryzysową można by opanować przy wdrożeniu 5G, które usprawniłoby m.in. systemy publicznej opieki zdrowotnej.

To właśnie sektor medyczny jest najbardziej obciążony przez epidemię SARS-CoV-2. We Włoszech, m.in. w wyniku niewydolności służby zdrowia odnotowano do tej pory najwięcej przypadków zachorowań.

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania w sytuacjach kryzysowych jest komunikacja, która obecnie odbywa się przez obciążone sieci. Już dzisiaj wielu pracowników zmuszonych jest do pracy z domu, również personel medyczny wskazuje na potrzebę ograniczenia kontaktu bezpośredniego i konieczność wdrożenia systemu komunikacji, dzięki któremu możliwa byłaby sprawna wymiana informacji, np. na temat dostępnego sprzętu czy środków ochrony (tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji czy kombinezonów).



Decydenci na całym świecie apelują do mieszkańców swoich krajów o samoizolację, dzięki której możliwe będzie ograniczenie nowych przypadków zachorowań i zahamowanie epidemii. Kluczowe może okazać się wykorzystanie narzędzi do komunikacji, które działając bez zakłóceń wzmocni wymianę najważniejszych informacji. Będzie to jednak możliwe przy odpowiedniej priorytetyzacji połączeń.



Huawei i Deloitte opracowały wspólnie dokument „Zwalczanie COVID-19 przy pomocy 5G: możliwości usprawnienia systemów publicznej opieki zdrowotnej”, w którym analizie poddano przykłady walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i leczenia COVID-19 w Chinach.

Na podstawie analizy typowych zastosowań nowej technologii, takich jak obrazowanie termiczne 5G+, karetki inteligentne 5G z monitorowaniem 4K HD oraz platforma do zdalnej konsultacji medycznej 5G, raport wskazuje, że wysoka przepustowość i niskie opóźnienia technologii 5G rozwiązują problemy związane z transmisją danych podczas epidemii, a także otwierają możliwości dla świeżych pomysłów i zupełnie nowych metod leczenia. W rezultacie system opieki zdrowotnej skorzystał z krótszych czasów reakcji, lepszego monitorowania pacjenta, dokładniejszego gromadzenia danych i ich analiz, zdalnej współpracy oraz alokacji zasobów. Technologia 5G otwiera także drzwi do stworzenia w przyszłości całkowicie cyfrowych, publicznych platform reagowania kryzysowego, które oparte będą na informacji.



- Nasze oprogramowanie przystosowane do sieci 5G połączyło sieć szpitali w Chinach podczas największej fali pandemii i służyło jako narzędzie komunikacji pomiędzy lekarzami a pacjentami, m.in. dzięki zdalnym konsultacjom. Wzmocniło też podejmowanie decyzji i przede wszystkim zredukowało do niezbędnego minimum kontakty między zarażonymi osobami a personelem medycznym. Dodatkowo, Huawei w ciągu kilka dni wybudowało szereg takich sieci, dzięki którym usprawniono działanie służby zdrowia i ratowników w Chinach, między innymi w Wuhan - wymienia Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei.



W przypadku Chin, które charakteryzują się rozległym terytorium i wysoce mobilnej populacji, których zapotrzebowanie na zasoby jest wysokie, skuteczność komunikacji i wymiany danych staje się jeszcze ważniejsza dla zarażonych osób, a także w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.



Sieć 5G umożliwia realizację kluczowych działań komunikacyjnych przy dużej przepustowość i małych opóźnieniach. Może mieć istotny wpływ na skuteczność zapobiegania i leczenia pandemii, a także wpływać na cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi na poważne katastrofy publiczne w przyszłości.