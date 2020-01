Demonstracje środowiskowe przed biurami Siemensa w Niemczech

Aktywiści środowiskowi protestują w piątek przed biurami Siemensa w Niemczech, sprzeciwiając się zaangażowaniu koncernu w projekt kopalni węglowej w Australii. Za protestem stoi grupa zainspirowana działalnością Grety Thunberg na przeciwko zmianom klimatu.

Przedstawiciele Piątków dla Przyszłości chcą, aby niemiecki koncern zrezygnował z udziału w australijskim projekcie ze względu na problem emisji CO2 ze spalania węgla. Ich zdaniem przekłada się to na globalne ocieplenie.

Dyrektor generalny Siemensa Joe Kaeser zapewnił, że firma poważnie traktuje te obawy i zapowiedział, że spotka się z demonstrującymi.

Wcześniej Siemens złożył ofertę na dostawę systemu sygnalizacyjnego dla jednej z kopalń w Australii. Aktywiści zwracają uwagę, że obecne pożary w tym kraju są wynikiem ocieplania się klimatu. W 2016 roku Australia była największym eksporterem węgla na świecie i odpowiadała za dostawy 32 proc. tego surowca.

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 25 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów. W Canberze w poniedziałek odnotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.

Piątki dla Przyszłości to grupa, która w drugiej połowie 2018 roku rozpoczęła regularne, piątkowe strajki dla klimatu. Uczestniczy w nich głównie młodzież szkolna.