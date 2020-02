Denso i Fujitsu gotowe wstrzymać produkcję w Maladze przez koronawirusa

Należąca do firm Denso i Fujitsu fabryka samochodowych części elektronicznych w Maladze jest przygotowana do wstrzymania części produkcji. Powodem są braki magazynowe związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - podała w czwartek agencja Reutera.

Niski stan zapasów części sprowadzanych z Chin może spowodować zatrzymanie pierwszej linii produkcyjnej zakładu począwszy od 16 marca. Montowane są na niej komponenty audio dla pojazdów - powiedziała agencji zarządzająca fabryką dyrektorka Blanca Hermana.

"Pracujemy nad tym, by zatrzymanie nie było konieczne - liczymy, że uda się tego uniknąć. Jednocześnie podjęliśmy środki prewencyjne, by poradzić sobie z występującymi obecnie trudnościami logistycznymi" - dodała.

Wstrzymanie pierwszej linii wpłynęłoby jedynie na 38 pracowników, lecz zatrzymanie pozostałych mogłoby dotyczyć pracy 336 z 449 zatrudnionych w zakładzie w Maladze osób - wskazał lokalny dziennik "Diario Sur".

Hermana powiedział, że obecnie zakład korzysta z zapasów awaryjnych i transportów zainicjowanych jeszcze przed wybuchem epidemii. Choć produkcja z Chin wróciła już do zwykłego poziomu, to dostawy zajmują od trzech do pięciu tygodni.

"Większość części wykorzystywanych do produkcji aut w Hiszpanii pochodzi z ChRL" - przypomniała, wskazując że konkurencyjni dostawczy części motoryzacyjnych mogą być obecnie w nawet gorszej sytuacji.

Większościowym właścicielem zakładu jest japoński dostawca części motoryzacyjnych Denso, lecz udziały posiada także firma usług informatycznych Fujitsu.