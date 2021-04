Dializa pomoże pozbyć się koronawirusa? Nad tym pracują w Pentagonie

Amerykańscy naukowcy związani z armią testują pozbywanie się koronawirusa poprzez dializowanie chorych - podaje CBS News. Naukowcy pracujący dla Pentagonu stworzyli też podskórny mikroczip, który może zidentyfikować wirus SARS-Cov2.

Inną technologią, na którą zwrócono uwagę podczas programu, było dializowanie, wykonywane w celu filtrowania i detoksykacji krwi, a następnie ponownego wprowadzenia jej do układu krwionośnego.



Z tej metody miała skorzystać m.in. małżonka jednego z wojskowych, osoba określona jako "Pacjent 16". Dializowano ją po przejściu poważnego zakażenia COVID-19, które spowodowało wstrząs septyczny i niewydolność organów. Po czterech dniach leczenia naukowcy z Pentagonu uznali, że w pełni powróciła do zdrowia.



Do tej pory lekarze użyli dializy do leczenia prawie 300 pacjentów w stanie krytycznym.