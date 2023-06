Diana Rutkowska-Acewicz i Aleksandra Chmielewska laureatkami nagrody im. dr. Pawła Stępki

Diana Rutkowska-Acewicz i Aleksandra Chmielewska zostały laureatkami 12. edycji nagrody im. dr. Pawła Stępki. Wyróżnienia za najlepszą pracę naukową i wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych wręczył laureatkom przewodniczący KRRiT Maciej Świrski.

W siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w Warszawie w czwartek wręczono doroczne nagrody im. dr. Pawła Stępki za najlepszą pracę naukową (rozprawę doktorską) i wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

"Jestem szczęśliwy, że w naszej siedzibie możemy gościć i nagradzać takie wybitne jednostki. Rzeczywiście, myślę, że będziemy korzystać z tego dorobku, bo KRRiT, obok swojej roli regulacyjnej i pilnowania stanu mediów w Polsce, także musi wspierać działania naukowe, badania nad mediami" - powiedział przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, dodając, że "jest to niezwykle dynamiczna branża i rynek".

"Państwa wkład, zwłaszcza jeśli chodzi o obserwację tych cyfrowych zmian, jest niezwykle istotny do tego, żeby móc sterować tym okrętem we właściwym kierunku. A właściwy kierunek to jest - w mojej ocenie - wyprzedzanie tych zagrożeń, które się pojawiają na horyzoncie " - wyjaśnił Maciej Świrski.

Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki i członek KRRiT prof. dr hab. Hanna Karp przypomniała, że jest to już 12. rozdanie tych nagród. "Myślę, że mamy już dorobek i duże środowisko medioznawców. Dlatego podczas ostatniej Kapituły postanowiliśmy, że to powinno się zakończyć konferencją, w której w jakiś sposób laureaci (tej nagrody - PAP) mogliby partycypować. Przedstawić szerokiej opinii publicznej dobre pomysły" - powiedziała.

Prof. Hanna Karp wyjaśniła, że obrady Kapituły Nagrody odbyły się 20 czerwca, a jej członkowie "byli zgodni w swoich wyborach". "Do konkursu przystąpiło wielu kandydatów. Były cztery rozprawy doktorskie, osiem monografii. Wszyscy byliśmy zgodni: poziom był bardzo wysoki" - oceniła.

"Nagrodzone prace, jeżeli chodzi o tematy, uwzględniały również Covid-19. W tle tych prac - jednej i drugiej nagrodzonej - była pandemia, co też dało bardzo ciekawe wyniki badawcze" - zaznaczyła przewodnicząca Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki, dodając, że "będziemy tworzyć bibliotekę naszych laureatów".

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie mediów elektronicznych nagrodzona została dr Diana Rutkowska-Acewicz za pracę pt. "BBC w epoce cyfrowej. Ewolucja nadawcy publicznego w erze nowych technologii" Napisała ją pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jaskierni.

W kategorii najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych nagrodzono dr Aleksandrę Chmielewską za książkę pt. "Rynek telewizyjny. Lojalność w dobie zmian technologicznych", opublikowaną przez wydawnictwo ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy.

Nagrody w imieniu organizatorów konkursu - KRRiT, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii ora Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wręczył przewodniczący KRRiT Maciej Świrski.

Dyplomy honorowe KRRiT odebrali przedstawiciel wydawnictwa ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy dr Włodzimierz Ulicki oraz prof. dr hab. Alicja Jaskiernia.

W skład Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki wchodzą m.in.: przedstawiciele KRRiT, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.

Nagroda im. dr. Pawła Stępki została ustanowiona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Radę Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej ideą jest promowanie wartościowych prac tematyce mediów elektronicznych oraz autorów tych publikacji podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Nagroda została ustanowiona jako upamiętnienie tragicznie zmarłego wieloletniego pracownika biura KRRiT, naukowca specjalizującego się w dziedzinie mediów, dr. Pawła Stępki.