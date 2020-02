Digitalizacja biznesu pozwala otworzyć się na nowe możliwości. Pomoże iteo

Digitalizacja dotyczy coraz większej ilości przedsiębiorstw. Dużo się mówi o cyfrowej transformacji w wielu branżach, a ma to związek z konkretnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Czy Twoja firma mierzy się z dużymi, globalnymi zmianami? Prężnie rozwijające się technologie oraz możliwości biznesowe, jakie daje cyfryzacja są szansą, ale często mogą być też źródłem problemów dla marek, które dopiero wkraczają w ten świat.

Firmy takie jak iteo tworzą aplikacje mobilne i webowe, strony internetowe, systemy CRM oraz innowacyjne rozwiązania jak boty głosowe czy oprogramowanie dla inteligentnych przedmiotów (IOT). W trakcie współpracy może się okazać, że początkowy pomysł klienta będzie ewoluował lub nawet całkowicie się zmieni. Być może będzie on potrzebował dodatkowych rozwiązań, których nie przewidziano w początkowych ustaleniach. Współpraca z doświadczonym zespołem agencji digitalowej pozwala efektywnie dostosować ścieżkę tworzenia produktu do potrzeb.Może się wydawać, że lepiej zatrudnić zespół programistyczny we własnej firmie i zlecić wykonanie projektu wewnętrznie. Takie rozwiązanie ma pewne zalety, jednak nie jest pozbawione wad. Zlecając zewnętrznej firmie wykonanie naszej aplikacji lub strony możemy mieć pewność, że otrzymamy wsparcie specjalistów z wielu różnych dziedzin IT. Oprócz programistów i projektantów, do dyspozycji mamy również menadżera projektu odpowiedzialnego za koordynowanie pracy i kontakt pomiędzy klientem a firmą. W razie wystąpienia nagłych zmian w projekcie może on wprowadzić zmiany w zespole, aby odpowiadał on aktualnym wymaganiom. Ponadto, w firmie takiej jak iteo, zatrudniani są programiści będący specjalistami w wielu językach programowania - dzięki czemu mogą tworzyć projekty różnego typu.Digitalizacja biznesu jest więc dość złożona, a każdy kolejny projekt wymaga innych umiejętności i wiedzy. Stworzenie wewnętrznego zespołu może być w tym wypadku trudne i czasochłonne. W dłuższej perspektywie zatrudnienie zewnętrznej firmy może okazać się bardziej opłacalne.W przypadku przedsiębiorców, którzy stworzyli już zespół w swoich strukturach, współpraca z agencją tworzącą oprogramowanie jest również szansą na rozwój biznesowy. W iteo kładzie się nacisk na pracę z klientem zamiast pracy za niego. Oznacza to, że obie strony mogą się zaangażować w projekt, wnosząc do niego swoje doświadczenie i kompetencje oraz znajomość branży.Rynek jest obecnie bardzo konkurencyjny - bez rozwoju w kierunku cyfryzacji procesów wiele firm nie jest w stanie poradzić sobie z obecnymi wymaganiami klientów. Dobrze przemyślana decyzja o digitalizacji biznesu lub dalszy rozwój w tym kierunku mogą dawać świetne rezultaty. Wystarczy przeprowadzić ten proces w odpowiedni sposób - ze wsparciem doświadczonych ekspertów tworzących tego typu produkty. Firma iteo z Katowic stawia na kompleksową obsługę swoich klientów w tych działaniach. Ich celem jest efektywne prowadzenie projektów na każdym etapie ich tworzenia. Dzięki takiej współpracy każdy przedsiębiorca może mieć pewność, że jego aplikacja czy strona internetowa będą wspierać jego biznes.