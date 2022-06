Digitalizacja firm to nie tylko elektroniczny podpis

Z raportu " Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie" wynika, że 75 procent polskich firm korzysta z podpisu elektronicznego. Jednocześnie tylko 16 procent przedsiębiorców używa platform zarządzania dokumentami elektronicznymi i jedynie 3 procent elektronicznie identyfikuje tożsamość.

Większość firm korzysta z podpisu elektronicznego, który jest równoważny z podpisem odręcznym.

COVID-19 znacząco przyspieszył digitalizację w polskim biznesie.

Platformy zarządzania dokumentami elektronicznymi powoli zdobywają popularność.

Wiele tradycyjnych, ugruntowanych przez lata schematów działania w biznesie uległo kompletnej zmianie z chwilą pojawienia się globalnej pandemii COVID-19. Niemal w z dnia na dzień zostały ograniczone możliwości personalnego kontaktu, umowy i negocjacje handlowe prowadzone były z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Pracownicy w ramach pracy zdalnej musieli weryfikować dokumenty i parafować je przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Czytaj także: W Polsce rośnie rynek usług zaufania

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w kontakcie instytucji państwowych, samorządowych, ale także banków czy towarzystw ubezpieczeniowych. Zdalnie można było dostać środki z tarcz antykryzysowych PFR czy lokalnych programów pomocowych. Ta drogą składane były dokumentacje przetargowe i wyjaśnienia do instytucji kontrolnych. Służby finansowe, handlowe, zaopatrzeniowe nauczyły się traktować internet jako naturalne, w pewnych okresach, jedyne dostępne źródło kontaktu z otaczającym światem.

COVID-19 wymusił zmiany w myśleniu

W przypadku prowadzenia wymiany handlowej z zagranicą praktycznie nie było innej możliwości prowadzenia biznesu niż kontakty online. Okazało się, że w ciągu zaledwie 2 lat nastąpiło przyspieszenie technologiczne, które wcześniej wydawało się niemożliwe do szybkiego wdrożenia. Co jest przy tym ważne, odbyło się to w odniesieniu do niemal wszystkich firm działających w Polsce, ale także urzędów i instytucji publicznych. Można powiedzieć, że ta lekcja została odrobiona dobrze i szybko.

Czytaj także: E-podpis zyskuje na popularności wśród Polaków

Warto jednak zastanowić się, jakie należy podjąć kolejne kroki, żeby te pozytywne rozwiązania utrwalić. Podczas niedawnego Trusted Economy Forum, które odbyło się w Warszawie, dyskutowano nad elektronicznymi usługami zaufania. Na zlecenie Asseco Data Systems firma Civitta Polska przeprowadziła badania w ponad 300 polskich firmach zatrudniających 100 lub więcej pracowników. Zastosowano metodę CATI, czyli computer-assisted telephone interviewing, co oznacza wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.

Rozkład badanej próby oddaje strukturę polskich przedsiębiorstw średniej wielkości. Dla zobrazowania sytuacji w teście brały udział podmioty z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, budownictwa, transportu oraz sektora finansów i ubezpieczeń.

Czytaj także: Santander Bank Polska wdrożył podpis elektroniczny Asseco

-Większość firm w Polsce korzysta z podpisu elektronicznego. To efekt intensywnej cyfryzacji, z którą mamy do czynienia w biznesie i wielu innych dziedzinach życia. Jednak jeśli mówimy o wdrażaniu bardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań do cyfryzacji dokumentów, dane pokazują, że sytuacja wygląda znacznie gorzej. Mamy do czynienia z tak zwaną luką paperless, co oznacza, że firmy wdrażają narzędzia w ograniczonym i punktowym zakresie, co nie pozwala na pełną rezygnację z papieru. Przedsiębiorcy nadal drukują, przesyłają i archiwizują dokumenty w postaci papierowej w obszarach, w których szybciej i efektywniej można to zrobić cyfrowo. Sytuacja dotyczy zarówno relacji pomiędzy firmami, jak i kontaktów z konsumentami, a także wewnętrznych procesów firm - komentuje prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała.

Podpis kwalifikowany to za mało

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 96 procent organizacji stosuje kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi odręcznemu. Podpis zaufany lub zwykły wykorzystuje 41 procent firm. Samo wdrażanie podpisu elektronicznego jest pozytywnie odbierane zarówno wewnątrz firm jak na zewnątrz przez klientów i partnerów biznesowych. Powszechne jest także przekonanie o dużej oszczędności czasu i pieniędzy. Jednak dla skutecznego działania trzeba być wyposażonym w odpowiednie instrumenty techniczne. Pytanie, czy teraz w dobie kryzysu i spodziewanego spowolnienia gospodarczego firmy nadal będą tak chętnie wydawać na ten cel pieniądze.

Znacznie mniej powszechne jest stosowanie platform zarządzania dokumentami elektronicznymi. Wdrożyło te rozwiązania tylko 16 procent badanych przedsiębiorców. Jeszcze gorzej jest z elektroniczną identyfikacją tożsamości - tutaj zaledwie 3 firmy na sto mają takie standardy. Przy czym dotyczy to głównie sektora finansowego, gdzie bardzo to usprawnia bieżącą obsługę klientów.

Transformacja cyfrowa w biznesie niesie za sobą wiele korzyści, ale jest jednak wyzwaniem. W wielu przypadkach rzecz nie dotyczy pieniędzy, ale zmiany mentalności i nastawienia ludzi, którzy niemal z dnia na dzień muszą działać w kompletnie zmienionym otoczeniu. Jednak pozwala to także na uzyskanie przewag konkurencyjnych i ewidentne ułatwienie w pracy.