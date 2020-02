Digitalizacja w przemyśle. To się opłaca

Automatyzacja i digitalizacja dawno już wyszły ze sfery przyszłości przemysłu, stając się jego teraźniejszością, trendem, który wymusza konkurencja rynkowa i nieustanny postęp technologiczny. Według ekspertów, dobrze wprowadzone i dostosowane do potrzeb, zawsze się opłacają. Potwierdzają to firmy, które je wdrożyły i już liczą korzyści.

Danone oparł prognozowanie popytu na sztucznej inteligencji (AI) i zmniejszył liczbę błędów w tym obszarze o 20 proc., a wynikające z nich straty o 30 proc.

W niektórych przypadkach maszyna potrafi wykonywać czynności czterokrotnie szybciej niż najlepszy pracownik.

- Digitalizacja opłaca się zawsze. Kluczem do uzyskania satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji jest przeprowadzenie audytu i określenie zakresu cyfryzacji - uważa Mariusz Zabielski, prezes Siemens Digital Industries Software w Polsce.



Inaczej będzie to przebiegać w wypadku dostawców, inaczej - producentów końcowych.



W pierwszym przypadku warunki brzegowe określone są przez OEM i weryfikowane w trakcie wspólnego audytu. Zlecający często chce przekazać dostawcy pewne procesy, które kiedyś były po jego stronie, np. związane z projektowaniem czy udoskonalaniem elementów, co wymaga sprawnego przepływu informacji. OEM w pewnym sensie podsuwa gotowe rozwiązania w postaci swoich najlepszych praktyk. W przypadku producentów końcowych definiowanie warunków brzegowych wynika m.in. z konkurencyjności, otoczenia rynkowego, poziomu samej organizacji, wykorzystywanych technologii czy sposobu wytwarzania.

- We wszystkich tych obszarach digitalizacja jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do osiągnięcia sukcesu. Najczęściej firmy wybierają priorytetowe obszary i rozpoczynają od nich digitalizację – mówi Mariusz Zabielski.



Konkurencja rynkowa i nieustanny postęp technologiczny wymuszają na firmach zmiany i doskonalenie. Zaczyna się zwykle od automatyzacji procesów.



W ubiegłym roku należąca do Famuru Grupa PGO zautomatyzowała w odlewni w Śremie proces wykańczania odlewów, który dotychczas był wykonywany całkowicie przez ludzi.



- Możliwości rąk ludzkich w pewnym momencie się kończą. W niektórych przypadkach maszyna potrafi robić to czterokrotnie szybciej niż najlepszy pracownik, więc to znacznie zwiększa efektywność. Z drugiej strony udało się zautomatyzować proces trudny z punktu widzenia ergonomii i BHP – mówi Łukasz Petrus, prezes PGO.



Automatyzacja to według niego odpowiedź na zwiększające się wymagania klientów. - Mam na myśli powtarzalność wyrobów, poziom koniecznej dokładności elementów, aspekt specjalistycznego opomiarowania. Dziś to wszystko możemy osiągnąć tylko i wyłącznie przez automatyzację – mówi Łukasz Petrus.



Kolejnym krokiem w tej drodze do spełnienia coraz wyższych wymagań odbiorców jest digitalizacja.



Robert Stobiński, członek zarządu Grupy Amica ds. transformacji cyfrowej, pokazuje to na przykładzie zmian w produkcji firmy. W latach 80-90. produkowała ona przykładowo kilka modeli piekarnika, teraz ma ich w ofercie kilkadziesiąt, a za 4-5 lat może produkować nawet kilkaset modeli. Pojedyncze partie produkcyjne stale się przy tym zmniejszają – kilka lat temu partie liczyły po 100-200 sztuk, dziś po kilkadziesiąt, a w przyszłości standardem może być zaledwie kilka sztuk jednego modelu następujących po sobie na linii produkcyjnej.