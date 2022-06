Dinosaur Fossil Hunter już na siebie zarobił

Lubelskie studio Pyramid Games w niespełna 5 tygodni od premiery Dinosaur Fossil Hunter sprzedała ponad 22 tysiące egzemplarzy gry. Tym samym według szacunków spółki zwróciły się wszystkie koszty produkcji i akcji marketingowych, które wyniosły 1 milion złotych. Na zakup tytułu na platformie Steam oczekuje obecnie około 130 tysięcy osób.

W niewiele ponad miesiąc od premiery Dinosaur Fossil Hunter zebrał łącznie 74 procent pozytywnych recenzji użytkowników platformy Steam, na której zadebiutował na początku maja tego roku. Przygotowano 14wersji językowych, a cena egzemplarz wyniosła 19,99 dolarów. Już teraz wszystkie nakłady poniesione na przygotowanie, produkcją i akcje marketingową tytułu zwróciły się. Na zakup gry oczekuje obecnie około 130 tysięcy osób.

- Jesteśmy zadowoleni z wyniku sprzedażowego, jaki do tej pory udało nam się do tej pory osiągnąć. Dzięki temu po uwzględnieniu wszystkich kosztów nakłady już się zwróciły. Nadal przewidujemy wzrost sprzedaży co pozwoli nam pozyskane środki przeznaczyć na rozwój - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pyramid Games Jacek Wyszyński

Dinosaur Fossil Hunter to gra z gatunku symulatorów, w której gracz wciela się w rolę paleontologa. Pokonuje on różne przeszkody, prowadzi eksplorację w różnym terenie i pozyskuje szkielety dinozaurów, które eksponuje we własnym muzeum.

Obecnie przygotowywane są dodatki do gry, które mogą ją uczynić bardziej atrakcyjną, a producentom przynieść dodatkowe wpływy. Przygotowywane jest także portowanie na konsole Xbox, a następnie PlayStation.

Pyramid Games jest notowane na NewConnect od sierpnia 2020 roku.

Czytaj także: Pyramid Games wiąże duże nadzieje z nowym tytułem na PC