Disney+ zyskał 28,6 mln subskrybentów w niespełna trzy miesiące

Platforma do strumieniowania treści wideo Disney+ zyskała 28,6 mln subskrybentów w niespełna trzy miesiące od jej uruchomienia - podała agencja Associated Press.

Usługa Disney+ wystartowała 12 listopada w Kanadzie, USA i Niderlandach i w ciągu pierwszej doby przyciągnęła ponad 10 mln użytkowników. 28 grudnia 2019 r., na zakończenie pierwszego fiskalnego kwartału działalności platforma miała już 26,5 mln subskrybentów.

Zgodnie z założeniami konglomeratu Walt Disney Company, do którego należy Disney+, usługa ma zyskać na świecie od 60 mln do 90 mln subskrybentów do 2024 r. Platforma jest obecnie dostępna w USA, Kanadzie, Niderlandach, Australii i Nowej Zelandii.

Ponadto do amerykańskiego koncernu z branży rozrywki należą także usługi Hulu (30,4 mln subskrybentów odnotowane 28 grudnia 2019 r.) i ESPN+ (6,6 mln subskrybentów).

W ciągu najbliższych dwóch lat Disney+ będzie dostępna również w Europie Zachodniej, Indiach i Ameryce Łacińskiej. Koncern planuje również zagraniczną ekspansję Hulu.

Jak zauważyło AP, z uruchomieniem nowej usługi wiążą się także wydatki, które spowodowały 23-proc. spadek zysków firmy w okresie październik-grudzień 2019 r. do 2,13 mld dolarów.

Przychód koncernu wzrósł w ostatnim kwartale o 36 proc. do 20,86 mld dolarów, względem prognozowanych przez analityków giełdowych 20,79 mld dolarów - wskazał serwis CNBC.

Według AP z działalności w obszarze, do którego należy m.in. Disney+, koncern odnotował w ubiegłym kwartale 4 mld przychodu (wzrost z 918 mln dolarów w analogicznym okresie w 2018 r.). W okresie październik-grudzień 2019 r. firma zwiększyła stratę na działalności operacyjnej z 136 mln dolarów do 693 mln dolarów i spodziewa się straty 900 mln dolarów w obecnym kwartale.