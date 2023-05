Dla tych firm multikryzys to szansa

Przedsiębiorczość i dążenie do innowacyjności wyróżnia nas na tle Europy - uważa Natalia Świrska-Załuska z OVHcloud w rozmowie z WNP.PL. Polskie start-upy radzą sobie także w trudnych warunkach.

- Potrzeby technologii nigdy nie były aż tak widoczne - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Natalia Świrska-Załuska z OVHcloud. Jak mówi, to wielka szansa dla polskich start-upów.

Poniżej pełna rozmowa z Natalią Świrską-Załuską, Startup Program Managerem CEE w OVHcloud:

- Od pandemii COVID-19 aż po wojnę widzimy, że idziemy w stronę technologii. Mamy przed sobą kryzys ekonomiczny, mamy kryzys w ochronie zdrowia, gdzie potrzebujemy rozwiązań. Wreszcie mamy kryzys klimatyczny, gdzie potrzeba wielu usprawnień. Nagromadzenie kryzysów to szansa dla start-upów - mówi Natalia Świrska-Załuska.

OVHcloud dostarcza chmurę publiczną i prywatną, hosting współdzielony i dedykowane serwery w 140 krajach na całym świecie. Firma prowadzi program wspierający start-upy poprzez udostępnianie swoich możliwości chmurowych do pracy.

Start-upowy biznes podąża za najnowszymi trendami

- Na rynku start-upów widać określone trendy: fintech, impact czy popularny ostatnio climtech, gdzie celem jest zmniejszanie śladu węglowego. Bardzo ważne jest też cybersecurity w naszym regionie, co ma powiązanie z wojną na Ukrainie. Nie zapominajmy też o sztucznej inteligencji, która bardzo ułatwia pracę - mówi Natalia Świrska-Załuska z OVHcloud.

Ograniczeniem jest dostępność środków finansowych. Inwestycje wyhamowały

Kryzys sprawił, że nie jest łatwo o pozyskanie finansowania - zaznacza ekspertka.

- Na pewno to, co dzieje się na rynku, jest bardzo trudne. Jeżeli patrzymy na porównanie roku 2021 do 2022 w kontekście wielkości inwestycji, to mówimy o kwocie 3,6 mld zł, w obu latach ta kwota była taka sama. 2023 rok nie zapowiada się tak dobrze. Bardzo dużo inwestycji publicznych zakończyło się, czekamy na nowe rozdanie. Od tego momentu do końca roku projekty we wczesnej fazie rozwoju mogą mieć problem z zebraniem funduszy - uważa Świrska-Załuska.

Rynek start-upów w zupełnie nowej sytuacji gospodarczej i zmiany na polskiej scenie młodej przedsiębiorczości były jednym z istotnych tematów poruszanych podczas ostatniej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.