Do 20 marca nabór do konkursu Start-up Challenge 2020

Już po raz piąty konkurs Start-up Challenge na najlepsze start-upy z sześciu branżowych obszarów towarzyszy European Tech and Start-up Days. Udział jest bezpłatny, czas na zgłoszenia mija 20 marca bieżącego roku. Finał i prezentacje wybranych pomysłów zobaczą w maju 2020 uczestnicy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, czyli Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress).

To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów czołowych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata. XII edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 18-20 maja 2020 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach.



European Tech and Start-up Days, które odbędą się w dniach 19-20 maja 2020 w Katowicach, to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.- W tym roku wszyscy spotkamy się pod wzbogaconym hasłem European Tech and Start-up Days. Dodana cząstka „Tech” podkreśla znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm - niezależnie od skali ich działania czy rynkowego doświadczenia – tłumaczy Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.