Do 30 listopada można zgłosić się do konkursu „Endeavour” prowadzonego m.in. przez Polską Agencję Kosmiczną

Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może do 30 listopada zgłosić się do konkursu „Endeavour” prowadzonego m.in. przez Polską Agencję Kosmiczną. Czworo zwycięzców weźmie udział w szkoleniu kosmicznym w Space & Rocket Center w Stanach Zjednoczonych.

Przyznawane od 2019 r. Stypendium Al Worden "Endeavour" to międzynarodowa inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podjęcia kariery naukowców, inżynierów lub odkrywców. Dotychczas w programie wzięli udział uczniowie z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Chile, Singapuru, Australii i Bahrajnu. W Polsce konkurs o Stypendium "Endeavour" Ala Wordena - Polska drużyna 2024 jest organizowany po raz pierwszy. Celem - jak wskazała Polska Agencja Kosmiczna (PAK) - jest m.in. zachęcenie młodych ludzi z Polski do zainteresowania naukami ścisłymi i wskazanie na interdyscyplinarność branży kosmicznej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych czworo przedstawicieli Polski, którzy w lipcu 2024 r. będą szkolili się przez tydzień u specjalistów z branży kosmicznej w Space & Rocket Center w Stanach Zjednoczonych.

"Udział zwycięzców w takim szkoleniu to nie tylko przygoda, ale i prawdopodobnie moment, który ukształtuje ich późniejsze wybory. Liczymy na to, że te osoby na stałe zwiążą się już z sektorem kosmicznym i będą pomagały nam go w Polsce tworzyć" - powiedziała PAP Anna Bukiewicz-Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jak dodała, rekrutacja jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na przesłaniu zgłoszenia przez stronę PAK oraz przygotowaniu maksymalnie 2-minutowego filmu prezentującego przedmiot własnych badań, problem naukowy, prowadzony projekt lub obszar zainteresowań związany z naukami ścisłymi lub inżynieryjnymi. Zadanie konkursowe można zgłosić w kategorii naukowej (nauki ścisłe, nauki inżynieryjne) lub kategorii pozanaukowej (nauki humanistyczne, kultura i sztuka, sport).

"Tworząc te dwie kategorie chcieliśmy zwrócić uwagę młodzieży na to, że Kosmos potrzebuje wszystkich talentów, nie tylko tych ścisłych. Bardzo liczymy na to, że finałowa czwórka będzie zróżnicowana" - podkreśliła Bukiewicz-Szul.

Uczestnicy konkursu - jak dodała - powinni też znać język angielski w stopniu komunikatywnym (minimum B2). Ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego musi pozwalać na podróż samolotem do USA i powrót, a także udział w Space Camp, w ramach którego przewidziane są aktywności fizyczne (m.in. bieganie, pływanie, nurkowanie).

Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się 15 stycznia 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zostanie zaproszonych 20 osób (po 10 z obu kategorii). Finaliści - jak głosi regulamin konkursu - wezmą udział w dwóch konkurencjach, polegających m.in. na rozwiązywaniu zadań w grupach.

Anna Bukiewicz-Szul zapytana przez PAP, na jakie cechy finalistów jury będzie zwracało szczególną uwagę, opowiedziała, że "na pewno ważny jest brak problemów z komunikacją w grupie, przedsiębiorczość, zaradność, bystrość i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów". "Chcemy, żeby ta czwórka była wizytówką Polski" - dodała.

Oprócz finałowej czwórki, komisja wskaże też cztery osoby, które trafią na listę rezerwową.

Inicjatorem programu stypendialnego Endeavour był płk Alfred Merrill Worden - astronauta, pilot modułu dowodzenia Endeavour podczas programu Apollo 15, światowy orędownik edukacji w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

Organizatorem programu - jak podała PAK - jest fundacja AI Worden Endeavour Scholarship, a partnerami polskiej edycji są Targi Kielce oraz Polska Agencja Kosmiczna.