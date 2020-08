Do połowy września Huaweiowi skończą się czipy do smartfonów

Czipy Kirin do produkcji smartfonów wystarczą Huaweiowi jedynie do połowy września - twierdzi agencja Associated Press. Od maja 2019 r. chiński potentat znajduje się na tzw. czarnej liście ministerstwa handlu USA i nie może kupować amerykańskich komponentów.

Produkcja czipów Kirin opiera się na amerykańskiej technologii, z której korzystają zakontraktowane przez chiński koncern firmy dostarczające mu podzespoły - poinformował prezes działu konsumenckiego Huaweia Richard Yu. Według niego zapasy podzespołów, jakimi obecnie dysponuje gigant elektroniki, wystarczą na kontynuację produkcji do 15 września.

"W wyniku kolejnej fali sankcji nałożonych na nas przez USA, producenci czipów, z którymi współpracujemy, zdecydowali się przyjmować nasze zamówienia jedynie do 15 maja" - wyjaśnił Yu i podkreślił, że brak możliwości dalszej współpracy z dostawcami będzie dla Huaweia "dużą stratą".

Chiński dostawca sprzętu telekomunikacyjnego według Yu nie dysponuje kolejnymi podzespołami ani możliwościami ich pozyskiwania dla produkcji smartfonów, których sprzedaż ostatnio przebiła wyniki głównego rywala koncernu - południowokoreańskiej firmy Samsung. Po raz pierwszy Huawei osiągnął prymat w sprzedaży tych urządzeń, z globalnym wynikiem 55,8 mln sprzedanych telefonów, w drugim kwartale tego roku (dane firmy Canalys).

Dziennik "Wall Street Journal" podaje, że o możliwość sprzedaży swoich podzespołów Huaweiowi ubiega się obecnie m.in. amerykański koncern Qualcomm. Zdaniem firmy, jeśli USA nie zmienią nastawienia do współpracy z chińskim producentem, jej zagraniczni rywale dzięki współpracy z Huaweiem zyskają przewagę konkurencyjną.