Do robotyzacji trzeba odwagi

Prezes APA Group zwraca uwagę, że Zachód poszedł w stronę cyfryzacji i osiąga niesamowitą przewagę na rynku światowym.

W Polsce średnia, jeśli chodzi o cyfryzację, wciąż jest bardzo niska, jak ocenia Pollak. Mimo to Przemysł 4.0 rozlewa się po wszystkich gałęziach przemysłu.

- Mamy szansę na przełom, mamy szansę, by zaistnieć bardzo szeroko w systemie europejskim, być może światowym. Musimy tylko wykorzystać trend, który w tej chwili rozlewa się po całym świecie. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi w rozmowie z WNP.PL Artur Pollak, prezes APA Group.

- Jeżeli tylko podpatrzymy, że cyfryzacja jest pewnego rodzaju rozwiązaniem, narzędziem, które pozwoli się nam przenieść w "inny wymiar", to każdy przedsiębiorca zacznie w inny sposób myśleć o tym i wejdzie na te ścieżkę transformacji cyfrowej - podkreśla.

Jak twierdzi prezes APA Group, Przemysł 4.0 to zarządzanie nie w sposób emocjonalny, a oparty na liczbach i danych. Jego zdaniem mamy do tego i narzędzia, i ludzi, którzy potrafią to robić. Potrzeba jedynie odwagi.

- Przemysł 3.0 to była automatyzacja, robotyzacja, dlatego w tej chwili te narzędzia już występują w naszym przemyśle. Teraz potrzeba odwagi, żeby słuchać danych i wyciągać wnioski - dodaje nasz rozmówca.

Jak podkreśla, przedsiębiorstwa, które nie mają takich mechanizmów wewnętrznych, są jeszcze w Przemyśle 3.0, kiedy produkowało się " na magazyn", czyli bez sprawdzania rynkowego zapotrzebowania. - Dziś wiemy, że jeżeli produkujemy coś na magazyn, to jest czysta strata finansowa. Każdy ekonomista o tym wie, że nie można mrozić kapitału. Kapitał powinien pracować - podkreśla Pollak.