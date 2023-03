Do wzięcia są prawie 2 mld euro nowego wsparcia dla firm

Wystartowały kolejne konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBR uruchomi w tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak i sprofilowane. Po raz pierwszy beneficjentem mają być duże przedsiębiorstwa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Europa wyznaczyła już także kierunki rozwoju, a tym samym obszary i projekty, które będą szczególnie punktowane i chętniej finansowane. We wskazanych kierunkach rozwoju znalazły się między innymi zazielenienie przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego czy cyfryzacja.

W przeciągu roku innowatorzy będą mogli m.in. pięć razy aplikować o wsparcie w ramach Ścieżki SMART.

NCBR uruchomi w tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak też sprofilowane.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do tej pory wspierało małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłej perspektywy swoje wsparcie kierować będzie jednak w stronę dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie będą brane pod uwagę, ale w konsorcjach z instytutami badawczymi.

- Myślę, że to wynika z takiej naturalnej ewolucji funduszy europejskich. To jest już trzecia taka pełna perspektywa finansowa i w każdej są zmiany, które wynikają z zapotrzebowania rynku. Wchodzimy w modułowy system finansowania przedsięwzięć i każdy przedsiębiorca będzie sobie mógł dopasować, które moduły są mu potrzebne do jego rozwoju - już nie narzucamy konkretnego modelu realizowania projektu, tylko dajemy szansę, żeby dopasowano to do własnych potrzeb - tłumaczy Ksenia Wójcik-Karasiewicz, dyrektor Działu Zarządzania Obsługą Beneficjenta w NCBR.

Europa w nowej perspektywie stawia na cyfryzację i zrównoważony rozwój

Europa wyznaczyła już także kierunki rozwoju, a tym samym obszary i projekty, które będą szczególnie punktowane i chętniej finansowane. We wskazanych kierunkach rozwoju znalazły się między innymi zazielenienie przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu zamkniętego czy cyfryzacja.

- Szukamy w NCBR dobrych projektów, które mają potencjał wdrożenia. Czasami nawet dobry pomysł, za którym nie stoi odpowiedni zespół badawczy, odpowiednie doświadczenie, nie ma szans na projektowanie. My zmieniamy trochę podejście do oceny projektów, będziemy podchodzili do nich bardziej inwestycyjnie. Będzie między innymi bardziej rozbudowana analiza finansowa i takie bardziej inwestycyjne podejście, czy projekt będzie miał szansę na sukces komercyjny i zwrot inwestycyjny do gospodarki - tłumaczy Ksenia Wójcik-Karasiewicz.

NCBR uruchomi w tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak też sprofilowane. Pod auspicjami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przewidziane jest wsparcie innowacyjnych pomysłów m.in. z obszaru zielonych technologii, cyfryzacji, dostępności, rozwoju infrastruktury badawczej czy pierwszych wdrożeń przemysłowych i sztucznej inteligencji. Będą to: Szybka Ścieżka SMART, IPCEI oraz IPCEI wodorowy, Działanie TEF AI oraz Seal of Excellence.

Sprawdź daty konkurów ogłoszonych przez NCBR w 2023 roku

7.02 - ogłoszenie Ścieżki SMART, czyli nowa formuła popularnej Szybkiej Ścieżki.

Celem instrumentu Ścieżka SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr. Jest to instrument realizujący Priorytet I - Wsparcie dla przedsiębiorców.

W ramach tego działania NCBR planuje ogłosić w tym roku aż pięć konkursów, z czego pierwszy już 7 lutego. Nabór w pierwszych dwóch konkursach skierowany będzie do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP. Orientacyjny budżet tych dwóch konkursów Ścieżki SMART wyniesie 667 mln zł na każdy z nich. Alokacja w trzecim naborze z planowanym ogłoszeniem 9 sierpnia br. i również skierowanym do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP sięgnie orientacyjnie 890 mln zł. Z kolei konkurs skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (MŚP oraz innych niż MŚP) z organizacjami badawczymi lub NGO zostanie ogłoszony 10 maja br. Tu zostanie przeznaczony orientacyjny budżet aż 1,33 mld zł. Dodatkowo 6 czerwca br. zostanie ogłoszony nabór w ramach Ścieżki SMART dedykowany projektom na rzecz dostępności z orientacyjną alokacją 445 mln zł.

IPCEI oraz IPCEI w zakresie technologii wodorowych

15.02 - IPCEI oraz IPCEI w zakresie technologii wodorowych.

IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to instrument obejmujący wsparcie polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania. Obejmuje wsparcie fazy B+R oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. Projekty za pomocą tego instrumentu mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej ani działalności komercyjnej. W naborze, który zostanie ogłoszony 15 lutego br., planowana alokacja wyniesie orientacyjnie 593 mln zł. IPCEI realizuje cele Priorytetu II - Środowisko sprzyjające innowacjom.

Z kolei w ramach IPCEI wodorowego finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Tu orientacyjny budżet konkursu, który również zostanie ogłoszony 15 lutego br., wyniesie 741 mln zł. Celem tej wspólnej inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w Unii Europejskiej, który umożliwi wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle. Projekty realizowane w wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii oraz systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowy IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, jak i pierwszego zastosowania przemysłowego. To działanie wpisuje się z kolei w Priorytet III - Zazielenianie przedsiębiorstw.

28.02 - TEF AI

Działalność TEF-ów (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI), czyli Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (AI), ma przyczynić się do zwiększenia wdrożeń rynkowych godnej zaufania sztucznej inteligencji i jej lepszego wykorzystania w Europie. Tu wsparcie kierowane będzie do podmiotów (wspomnianych wyżej Centrów), które zostały wybrane w ramach konkursu organizowanego przez Komisję Europejską w ramach Digital Europe Programme, takich jak organizacje badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP oraz instytucje otoczenia biznesu. Wysokość alokacji w naborze, który zostanie ogłoszony 28 lutego br., wyniesie orientacyjnie 111 mln zł.

Usługi oferowane przez TEF AI mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym, jak i rzeczywistym. Jednocześnie wsparcie tworzenia TEF-ów pozwoli na włączenie się do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i certyfikacji tej technologii na podstawie wypracowanych również w Polsce standardów i reguł technicznych, organizacyjnych i etycznych. Instrument ten realizuje zarazem cele Priorytetu II - Środowisko sprzyjające innowacjom.