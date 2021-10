Dobry czas dla spółek technologicznych. Zobacz, gdzie szukać kapitału na rozwój

Polski rynek funduszy Venture Capital przeżywa niespotykany wcześniej rozkwit. Na wsparcie mogą liczyć zarówno startupy, jak i MŚP w fazie wzrostu lub ekspansji. Jakie projekty przyciągają dziś inwestorów? Eksperci są zgodni: wspólny mianownik to innowacje i wysokie technologie.

Wsparcie w fazie wzrostu i ekspansji

Choć pieniędzy na polskie startupy nie brakuje, to w ostatnich latach coraz bardziej wyraźna stała się luka finansowa w obszarze wsparcia kolejnych faz rozwoju innowacyjnych projektów. Gdzie więc szukać kwot większych niż 3 mln zł?W odpowiedzi na to wyzwanie powstał NCBR Investment Fund. NIF jest funduszem specjalizującym się w koinwestycjach z funduszami partnerskimi w małe i średnie przedsiębiorstwa w fazach „expansion” oraz „growth”, które komercjalizując wyniki prac badawczo-rozwojowych. Budżet inwestycyjny NIF to 700 milionów zł, a wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.- Zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną NIF będzie dokonywać inwestycji w firmy wyselekcjonowane i zaproponowane przez fundusze partnerskie lub te, które same zgłoszą się do nas i otrzymają pozytywną ocenę naszego funduszu partnerskiego – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF. – Systematycznie poszerzamy grono funduszy partnerskich, zapraszając do współpracy doświadczone i dynamiczne podmioty. Podpisaliśmy już umowy z Enea Innowacje, BrigdeOne, PGE Ventures i ARIA, a kilka tygodni temu do grona naszych partnerów dołączył jeden z największych w regionie bałtyckim fundusz VC - Change Ventures z Estonii. Wspólnie będziemy wspierać podmioty z naszego regionu, mające szanse rozwijać swoje biznesy w skali globalnejWięcej o działalności NCBR Investment Fund można znaleźć na stronie internetowej funduszu.