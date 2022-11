Dobry kwartał króla polskiego gamingu

CD Projekt zanotował w trzecim kwartale 2022 roku prawie 100 mln zł zysku netto wobec 16 mln zł zysku przed rokiem. Zysk za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku wyniósł 212,4 mln zł.

CD Projekt zanotował w okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku 623,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, więcej o nieco ponad 1 proc. w ujęciu rok do roku. Pod względem przychodów dużo bardziej okazale prezentuje się sam trzeci kwartał - 245,5 mln zł przychodów to więcej o 70 proc. w ujęciu rok do roku.

W okresie pierwszych trzech kwartałów spółka wygenerowała 212,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, więcej o 75 proc. w ujęciu rok do roku. Sam trzeci kwartał przyniósł poprawę rentowności o ponad 500 proc. - zysk wzrósł do 98,7 mln zł wobec 16,3 mln zł w trzecim kwartale roku 2021.

Poniżej szczegóły z rachunku zysków i strat CD Projektu:

Spółka podała w raporcie, że znaczący względem okresu porównawczego wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku wynika głównie z dobrego odbioru udostępnionej we wrześniu aktualizacji Cyberpunk Edgerunners, poprzedzającej premierę w serwisie Netflix serialu anime "Cyberpunk Edgerunners".

Giełdowa kapitalizacja CD Projektu wynosi obecnie 14 mld zł. Akcje spółki na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy zyskały ponad 60 proc. wartości, wycena jednej akcji na poniedziałkowym zamknięciu wyniosła 138,5 zł.