Dodatek na cyberwojnę

Pieniądze z rządowego Funduszu Cyberbezpieczeństwa zatrzymały specjalistów IT w służbach i najważniejszych instytucjach państwa - pisze w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

"Praca dla specjalistów od walki z cyberprzestępczością w rządowych instytucjach i służbach specjalnych dzięki wysokim dodatkom stała się atrakcyjna - w ubiegłym roku zanotowano nie tylko najmniej odejść z tej grupy pracowników, ale także wzrost liczby chętnych, którzy chcą tam pracować. W tym roku otrzyma ją aż 5 tys. pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem w kluczowych instytucjach w Polsce, w ubiegłym było to 3 tys. osób" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Gazeta podaje, że specjalny dodatek do pensji wprowadzono w ubiegłym roku w ramach Funduszu Cyberbezpieczeństwa. "Miał zachęcić najlepszych specjalistów od IT do pracy w sektorze rządowym. Mogą go otrzymać wyspecjalizowani pracownicy zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym w służbach specjalnych cywilnych i wojskowych, ale także Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta i prokuraturze" - pisze "Rz".