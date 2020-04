Doktorat wdrożeniowy. Rusza czwarta edycja programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 kwietnia 2020 roku uruchomi nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pozwala on łączyć przygotowanie pracy doktorskiej z pracą w przedsiębiorstwie, w którym rozwiązywany jest konkretny problem badawczy.

Jak podaje MNiSW, doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o około 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają też, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Resort nauki powołuje się tu m.in. na dane płynące z Danii.Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.Natomiast uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP).Można zgłosić do udziału w programie osobę z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej. Dodatkowo kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę.Od 2017 r. odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich ponad 1000 doktorantów: I edycja - około 300, II edycja - ponad 400, III edycja - ponad 300 doktorantów. W program zaangażowało się też ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów (I edycja - około 200 firm, II edycja - ponad 220, a III edycja - ponad 220 firm).