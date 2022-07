Dolnośląskie: ponad 2 mln zł na poprawę cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

Ponad 2 mln zł trafi do czterech dolnośląskich szpitali w ramach rządowego programu poprawy cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych. Szpitale, które jeszcze nie otrzymały środków mogą się o nie ubiegać do końca listopada.

W piątek w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem sekretarza stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, oraz wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego.

Wsparcie w ramach programu poprawy cyberbezpieczeństwa trafi do czterech szpitali: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Jaworskiego Centrum Medycznego.

Są to już kolejne dolnośląskie placówki, które skorzystają z programu. Łącznie jest ich już w regionie 25, a przyznane im wsparcie wynosi ponad 9 mln zł.

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umów sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński podkreślił, że jest to pierwszy taki program w historii polskiego sektora ochrony zdrowia, który pozwoli przeznaczyć pół miliarda złotych na to, aby we wszystkich szpitalach w Polsce zainwestować w bezpieczeństwo danych i informacji.

Zwrócił uwagę, że sektor ochrony zdrowia na równi z sektorem samorządowym jest najbardziej wystawiony na ataki hakerskie. "W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej wiemy, że z kierunku wschodniego, ze strony Rosji te ataki tak naprawdę każdego dnia uderzają w Polskę i uderzają w te miejsca, które są z punktu widzenia Polski najbardziej wrażliwe" - wskazał Cieszyński.

Jak podkreślił program z jednej strony daje środki, a z drugiej - jasno stawia wymagania. "Mówi o tym, że te inwestycje muszą być prowadzone zgodnie ze standardami, zgodnie z wytycznymi ze strony ekspertów. Kończą się one weryfikacją tego, co zostało zrobione, a rozpoczynają się specjalistycznym audytem, który pozwala zidentyfikować kluczowe luki w wyposażeniu, w oprogramowaniu, w sprzęcie, które w danym momencie są" - wyjaśnił. Podziękował przy tym prezesowi Filipowi Nowakowi z Narodowego Funduszu Zdrowia, który podjął się roli bycia operatorem tego programu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zwrócił uwagę, że jest to już kolejny ważny program realizowany w ostatnim czasie przez ministerstwo cyfryzacji. Pierwszy - jak mówił - związany był z wprowadzeniem e-recept, drugi - z nadaniem numerów PESEL dla uchodźcy z Ukrainy. Dodał też, że w obecnym czasie cyberbezpieczeństwo jest czymś fundamentalnym dla bezpieczeństwa państwa.

Również wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski wskazywał, że cyberbezpieczeństwo nabiera obecnie szczególnego znaczenia. "Szpitale to jest ta infrastruktura krytyczna, w której gromadzonych jest mnóstwo danych, które z różnych powodów wzbudzają zainteresowanie. To jest poważny zastrzyk finansowy dla szpitali w całym kraju, w tym także dla szpitali dolnośląskich" - ocenił.

Jak dodał, okienko w dalszym ciągu jest otwarte, a szpitale, które jeszcze środków nie otrzymały mogą się o nie nadal ubiegać. "Warto podkreślić, że mówimy tutaj o niebagatelnych środkach, bo tylko dla tych czterech szpitali jest to kwota rzędu 2 mln zł, a kolejne placówki już przygotowują wnioski" - mówił.

Wysokość dofinansowania zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Wsparcie wynosi od ponad 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł. Środki te placówki będą mogły przeznaczyć między innymi na zakup oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych, związanych z nimi usług dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa a także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.